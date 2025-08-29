【自由副刊】 隱匿／往好處想

◎隱匿

往好處想，這是你一生中最平靜的時刻了。過去只要一片落葉或者門外郵差按鈴，就足以讓你魂飛魄散──但現在，已經沒有什麼能嚇到你了。

往好處想，這就是傳說中的另一種生命形態吧？你既是你，你又不是你，曾重達九公斤的你怎能想到會有這麼一天呢？毋須進食，僅僅依靠水和空氣或許還有我不明白的什麼，便能存活。

往好處想，這是多麼珍貴的體驗啊，每一天、每一天，我眼睜睜看著以好看得名的你慢慢剝除皮相，露出生命最真實的樣子──天哪，那將會是什麼樣子？我能切切實實地看個清楚，不閃躲、不自欺嗎？而當我倒在地上打滾哭問：「為什麼是我？」的時候，我同時也明白了這一鐵的事實：「必須是我。」「只能是我。」啊在這個世界上該我的難題我一個也躲不掉啊啊啊啊啊──

好的、好的，必須往好處想、往好處想──等等，萬物不都是好的嗎？是什麼時候開始被區分出好與壞呢？生如果是好的，死也會是好的，再沒有比好處更壞的所在了，再沒有比壞處更好的所在了──而我們此刻所在之處，生也比不上，死也比不上。●

■寫給安寧照護中的愛貓樣子。

