自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 周書伃／裸體解離

2025/08/29 05:30

◎周書伃◎周書伃

◎周書伃

我計畫了我接下來三小時的人生要裸體坐在餐桌前寫文章，把菸灰缸帶進室內，抽掉一整包菸，倒一瓶啤酒，然後加冰塊。我關掉客廳的燈，把衣服脫光，從陽台拿了菸灰缸，打開冰箱，只有幾瓶醬油跟爸媽賣剩的糖漿。我從餐桌上隨便挑了一罐綠茶倒進威士忌杯裡，照樣加了冰塊，坐回電腦前。

聽過媽媽說過幾個我小時候的故事，大部分我都沒有印象。我會記得這個故事我有聽過，或是這個事件我有聽說，但做為親歷者，我卻不在場。有次聽說了阿嬤曾說媽媽把我教得太字正腔圓，印象中是我問媽媽跟阿嬤有沒有婆媳問題的時候。媽媽總會補述，阿嬤沒有別的意思。但是她有，媽媽也有。她會說，這只是一件事而已。我想告訴她，對，它是一件事了。在妳活過的幾十年中，擷取一段，前後畫上線，然後被我們拿來談。一個經歷變成一個事件是人賦予它新的意義，所以當她對這件事產生想法，它也就重新發生了一次。

我爸喜歡用「尋找我的iPhone」，發出聲音，逼我注意訊息（我是說逼）。他把科技產品用得比我還好，他總是學得比我更快。我從來沒有真的質疑過他的決策或判斷是不是正確的，並不是因為我覺得他一定是對的，只是他會比我對。我知道的事他一定都知道，我想到的問題他一定都想過。我想過定位女兒的手機是不是一件可行的事，那他應該也想過，而他覺得可行，那他應該是對的。我總覺得這樣的生活模式對我來說太壓抑了，但如果我很壓抑，我就會壓抑這個想法。

爸媽去宜蘭住了兩天一夜，我第一次一個人在家過夜，我還沒有買到啤酒。裸體寫文章也許是我能做到最大程度的放肆，我不懂自由，也沒有想過我需要。直到我把衣服脫掉站在鏡子前，發現我並不是特別想裸體，我才開始感覺，這大概就是我在嘗試拓寬自己的空間，我可以使用的空間。

房子是我今晚的睡衣。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應