藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】愛自己 從洗碗機開始

2025/08/29 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／Hanchi

閱讀著電子閱讀器上自己收藏已久的書目清單，耳邊環繞著洗碗機內水波與碗盤交會的震動聲，規律又富含節奏，如一場美妙的交響樂曲，我靜靜享受這刻的美好，也意識到自己過去的荒謬和可笑。

原來，我是如此討厭洗碗。

剛搬到奧斯汀時，不論是再老舊的公寓，都會附設洗碗機，但秉持著從小到大被教育要省水、省電的美德，再加上剛入住時，洗碗機曾經故障的使用不確定性，所以我騙自己，用萬能的雙手洗碗是件很棒的事情，至少可以為地球盡一份心力。

但是，自從開始使用洗碗機後，才發現自己錯了。

德州乾燥的氣候和整日的空調，手指在沒有護手霜的滋潤下，悄悄產生縫隙。每當碗盤洗淨，水氣蒸發帶走肌膚上的滋潤，敲打鍵盤時，突如其來的刺痛才讓我驚覺到不妙，低頭尋找刺痛的來源，才發現是指節間裂出約0.2公分的小縫，縫隙中綻放鮮紅粉嫩的真皮層。

我以為我是很習慣的。

大學在義大利麵店打工時，店面很小，老闆為了應付尖峰時段來用餐的大學生們，我常常需要在半小時內洗將近50個鐵鍋，我是老闆眼中優秀好用的員工，基本時薪，洗鍋同時還能兼顧備料。後來，學妹接下我的工作，店內開始使用洗碗機，這時，我才意識到，太會洗鍋子或許也是一種自我傷害。

多年後，我依舊期許自己是家中的好成員和好伴侶，所以我繼續洗碗。雙手時常浸泡在水中，傷口藥膏驟減，直到我的手指布滿不規則的龜裂，貼滿與肌膚顏色相差甚遠的OK繃。每日碰水後傳來的疼痛與不適，終於讓我起心動念，決定操作危害地球資源的洗碗機。

原來，在省水與省電之間，我還是希望可以先省去讓自己痛苦的麻煩。我希望能承認自己吃不了苦的。

撫摸著自己逐漸光滑的手指肌膚，反覆龜裂的傷口終於不再發癢，敲打鍵盤的手指也舒服許多。想起不久前，有人因為童年的經驗，認為「自己若動手洗碗了」就等於「自己不被愛了」。的確是啊，噴濺在身上的水漬、刷不乾淨的油汙、侵蝕肌膚的洗碗精，洗碗的過程常常讓我都覺得我是不愛自己的了，或許愛自己又愛伴侶的方式，可以從購買一台洗碗機開始。

