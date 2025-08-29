【家庭plus．微幸福案內】甜點進化再進化 讓幸福爆表

日常吃的甜點進化最開心，冰淇淋變成真正截然分明的雙色口味，邊吃邊變化。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本現在是超級甜點大國，隨處都有甜點大賽或網路選評，每年都有所謂「進化系」甜點誕生、大流行，無奇不有！日本一方面容易受外國影響，如韓式馬卡龍等，色彩愈來愈豐富；但另一方面，也流行傳統地方名產進化成新型甜點，變身到讓人吃驚。對我而言，日常裡享用的甜點進化，就會覺得普通日子也有點不同！

最近許多甜點進化到相當奢華高級，價格也昂貴到非日常，像我愛吃的千層酥Millefeuille，進化版出現，用近年流行的壓扁派皮來夾層，可以夾草莓卡士達，甚至夾燻鮭魚片等等，能邊走邊吃，跟普通千層酥必須優雅地在盤上拿刀叉吃大不同，材料講究且具獨創性，價格不斐。最近把派皮或羊角麵包壓扁的甜點很多，奶油香氣濃縮；也有用羊角麵包的麵團烤成鬆餅，對奶油特別有執著，如用法國普瓦圖夏朗德產的傳統AOP（產地保護認證）奶油等。或是高級奶油含量十足的羊角麵包也非常流行，給人帶來滿足感，幸福氣味洋溢。

請繼續往下閱讀...

進化的還有各種甜甜圈，國際名店進軍混合日本自創口味，如水細嫩的生甜甜圈相繼誕生，每天都聽到哪裡大排長龍，只好等風潮過後再享用；更有意思的是有法式扭紋甜甜圈的專門店誕生，甜甜圈裡法式扭紋就是我的最愛，採用日本生產的好麵粉、好蛋、好茶等製作各種不同口味的優質法式扭紋，喜悅加乘！

也有傳統羊羹裡摻入無花果等水果系乾果，或銅鑼燒夾紅豆湯圓宛如老婆餅，最近還有名店為了討好喜愛黑毛和牛外國觀光客而推出的壽喜燒銅鑼燒，甜點裡加入鹹味菜肴的變種食物愈來愈多，類似肉包子的銅鑼燒雖然有點違和感，但會想嘗嘗看。

天氣熱，很想吃冰點，最近除了刨冰加上各種高級水果豪華化外，許多市販冰點也不斷進化，例如爆炸性程度碳酸量的冰棒，入口刺激爆涼；我最開心的還是日常吃的冰淇淋進化成真正雙色口味，雙味不是混為一體，而是一盒裡楚漢分明的兩邊，可以邊吃邊視喜好再自行攪拌，目前只有草莓煉乳及焙茶黃豆粉口味，但這項進化讓我日日都幸福。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法