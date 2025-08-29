限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【家庭plus．生活停看聽】圓夢 從小錢存起
圓夢 從小錢存起
文／清茵
媽媽從年輕時有一個夢想，就是能夠出國旅行，看雪地的美景。
為了達成目標，她每次自己洗頭髮，就在存錢筒放120元，累積到一定金額，就存入銀行做定存。在她60歲那年，終於存夠8萬元，就快樂地去加拿大旅遊賞雪了。
請繼續往下閱讀...
看到媽媽為了圓夢，如此省錢，因此當我念高中時，便效法媽媽開始存錢。我的夢想是參加大學畢業旅行，那時我每天坐公車上學，媽媽會給我兩段票的車錢，公車我就只坐一段票，再走段路，省下一段票的車錢。高中3年，日積月累，3年後終於攢夠了畢業旅行的費用，在大學四年級那年，開心地和同學去畢業旅行了。
親愛的朋友，你也有夢想嗎？那就先從存小錢開始吧！這樣圓夢計畫一定會成功的。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應