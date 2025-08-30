【家庭plus．田舍生活】國外就醫 發揮強效能力

圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

被蚊蟲叮咬後，先記錄症狀發展過程讓醫生了解。

人生到目前為止都是長期住在國外，最難的點是，我久待的國家都不是以英語為母語，而是法國跟日本，在現實逼迫下，重頭學了法語跟日語。

看牙醫的紙條，醫師口頭解說完，甚至還用手寫回覆，似乎是想讓我帶回家用智慧型手機拍照翻譯。

每當講到這個現況，總會被誤以為是語言能手或社會菁英，偏偏真實情況是鄙人非常沒有語文天分，得要拚命學習才能達到日常溝通的程度。自從手機有「翻譯軟體」，而今又進化到「翻譯AI」，這些舊時代個人苦痛學習的經驗，突然變成辛苦卻徒勞無功的回憶。

而從這段自己不靈光的外語學習歷程中，得到最大的進步，其實是「語言邏輯與聯想能力」。當我不能使用母語，偏偏學習能力又特別慢，為了生存，在說話前，總會完整在腦中歸納重點，用最短的字句表達出重點。聆聽當地人說話時，永遠處於無法聽懂所有單字的情況，必須仰賴「觀察現況再聯想可能性」的能力，於是「歸納與聯想能力」被鍛鍊提高到個人生涯的頂峰。

〈就醫前準備〉想精準求診 先自救

人在異鄉，最擔心的莫過於身體不適，求助醫療服務會有語言溝通的問題。

我天生很容易有小病痛，每次求診之前都會先做好準備，因為無論是台灣或日本的醫院都非常忙碌。這次來分享我演化出的「歸納與聯想能力」，在求診時刻馬上用得上，外國人怎麼讓醫師充分掌握細節，然後做出良好的溝通。

醫師判斷出診療方式的前提是，病人能充分提供各種重點線索，重點給得愈精準，就愈有機會得到適當的治療，只要線索給得很清楚，醫師絕對能做線索與醫療科學的連線判讀。

我依照以上的基礎理解，每次上醫院前都記錄症狀發展過程，舉例一次被蚊蟲叮咬後，皮膚發黑潰爛的求診方式：

1.記錄發生時間＋地點＋可能性：在某月某日於自家花園被蚊蟲叮咬。

2.對患處實施的緊急方式，消毒並塗抹哪種藥膏。

3.症狀的進程：

第一天／平凡的咬後紅腫。

第二天／發紅腫脹嚴重至整個腳踝腫脹，下午起了巨量水泡，水泡開始破裂，皮膚潰瘍極端疼痛，潰瘍處顏色異常。體溫。

第三天／皮膚潰瘍處顏色異常，面積快速擴大，晚上不痛不癢。體溫。

第四天／求診日，不痛不癢但潰瘍嚴重，顏色異常。體溫。

註：病程配上圖解，不擅長的人用拍照記錄，使用的家庭急用藥物也要帶給醫師判讀。

4.列出想要請教醫師的問題。

※我經常被蚊蟲叮咬都會反應嚴重，請問這次的嚴重事件後，今後可以如何處理類似狀況。

※患處顏色發黑潰爛並且傷口極大，感到非常不安。

5.先查好可能用到的單字，類固醇、學名藥……

資訊以重點文字來列表配圖，用單張的紙張交付給醫師，盡量將字寫得大一點，因為醫師多半為中年人，會有老花的情況，所以先預想並完整做好。

以上方式可以讓醫師立刻掌握情況，醫師接下來能精準問話並說明，方便應對醫院總是非常多患者的現況。

〈當地經驗談〉即便語言不通 也能有效率

個人覺得日本人與台灣人的不同，在於相對更有耐心，這一點在醫病經驗裡也有感受到。而醫師這個職業讓他們的閱讀理解能力比常人更強，於是我每次用上述方式求診都非常順利，醫師每個問題都有按照次序完整解答（好比AI機器人），醫師看到圖表病程嚴謹且馬上提問，於是病患本人我也減輕緊張感。

上述方式如果發生在家人生病特別嚴重時，也可以拿來運用，身體健康的家人先幫忙查好翻譯並歸納成一張，在發現病患身體絕對需要醫師幫助時，立刻讓醫師掌握重點。

我自己是在身體狀況有點加重症狀，就立刻開始記錄，隨著症狀嚴重到後段，因為疼痛，腦袋連查翻譯、講外文都會變得遲緩，但因為有提早寫完重點，帶去給醫師速覽後，診療能更精確，避免因身體不適無法表達，只能讓醫生從患者身體狀態判讀的緊急事態。

補充：在日本就醫前，上網搜尋「日本就醫方式」，會有SOP解說跟看病用的「手指繪卡」。如果能力所及，先依照我上述方式準備好，會比到了醫院讓醫生猜謎，或用手機翻譯逐句對話更有效率。重點是能準備完全，就高機率能精準解除自己身體的痛苦。

且不論外語能力，我在台灣求診也偶爾忘記問重點，或漏講症狀，現在連在台灣就醫，我都會寫好重點紙條。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

