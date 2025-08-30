【藝週末．城市散步】前進桃園獨立書店！－8之1－小兔子書坊

小兔子書坊。

【編輯室報告】桃園獨立書店百花齊放──有為孩子而開的書店，也有種植性別平權理念的書店；有順應生活節奏的書店，也有珍惜緣分的書店，寶愛這些面目不同的書店，因為每一張閱讀的臉，都是真實的臉。明天將有續篇，敬請鎖定閱讀。

書店主人黃淑貞。

■小兔子書坊

小兔子書坊的Jerry Craft簽名海報。

桃園市平鎮區民族路二段193巷15弄61號

《埤塘奶奶說再見》，文字作者是小兔子書坊主人黃淑貞。

facebook.com/ema4374k

請告訴我們書店的小歷史。

小兔子書坊（下稱「小」）：成立於2011年底，以兒童／青少年文學為經營主軸。小書店是創意行動圖書館，讓閱讀生活化、簡單化，像一隻溫馴的小兔子陪伴在身旁。書店是小小的蒲公英，只要有人願意敞開一小塊內心土壤，即能落地生長，開展成多元繽紛樣貌。

決定在桃園開設書店的原因是？

小：桃園平鎮是我先生的故鄉。移居平鎮後才發現生活圈中僅有賣文具和參考書的書店，深深覺得「閱讀是家庭送給孩子最棒的禮物」，因此決定開一間能讓孩子享受閱讀，陪伴自己與孩子的書店。

請用一句話形容你心中的桃園。

小：桃園是有著多元樣貌的城市，需要用心觀察與行動，才能揭開這座城市的神祕面紗。

開設獨立書店，最重要的一件事？

小：透過閱讀，讓書店可以與讀者交流，聆聽彼此的故事。透過故事的療癒與陪伴，逐漸聯繫起對於地方的提問與閱讀的想像。

開設書店以來，最難忘的一件事？

小：原本只是讀者，慢慢地變成朋友或是伙伴，甚至一起為地方做事，舉辦校園書展、創作繪本等。這樣的聯繫發展出更多的可能性，讓書店不只是書店，而是一種社會實驗，一個自我價值轉變的行動。

書店中你最喜歡的一個角落？

小：現在最喜歡的視野是後方玻璃門的Jerry Craft簽名海報。史上第一部紐伯瑞文學金獎的圖像小說《新來的同學》作者Jerry Craft，竟然年初來到小兔子書坊舉辦見面會，不僅為書店帶來國際化的里程碑，更讓我們堅信閱讀的力量。

請推薦書店內或桃園當地不可錯過的伴手禮。

小：《埤塘奶奶說再見》是探索地方文化的一個觸發點。作者運用桃園獨有的埤塘地景，將百年埤塘化身成老奶奶，「每一滴水都有自己的回憶，都是珍珠寶石。」埤塘水的記憶已融入桃園居民生活中。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的桃園一日遊？

小：先到石門大圳過嶺支渠步道，緩慢步行，探索植物，尋找雀鷹和夜鷺的蹤影。接著到1895乙未保台紀念公園裡，享受綠意，欣賞建築之美，親近水圳。再到歷史展覽廳穿越到1895年乙未事件，最後再到中央大學走走逛逛。只要細膩觀察即可發現城市裡的不凡，自然與歷史的感動將會走入我們的生命中。

圖片提供：小兔子書坊。

