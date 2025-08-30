【藝週末．城市散步】前進桃園獨立書店！－8之2－老派購物學

老派購物學。

請告訴我們書店的小歷史。

老派購物學（下稱「老」）：2019年夏天頂下舊書店，按原址繼續經營，重新設計空間，走復古氛圍，希望大家來店裡彷彿進入時光隧道。書籍多元，除了較學術的書籍沒有，其他種類幾乎都有，以漫畫、童書、命理、中醫最受歡迎。另外也有CD、黑膠、卡帶，雖然大家多聽線上串流，但還是有少部分老靈魂喜歡實體的觸感和儀式感。目前我們有兩家店，提供在地讀者尋寶的空間。

決定在桃園開設書店的原因是？

老：本身就住桃園，因緣際會頂下老書店，努力服務桃園鄉親，希望當地的愛書人不用常常跑台北，也可以有個淘書的地方。

請用一句話形容你心中的桃園。

老：以前的桃園感覺以工業區、廠房為主，但現在有很多年輕的創業團隊進駐，打造可以很科技也可以很人文的桃園。桃園的商圈也比較分散，需要花點時間漫遊。

開設獨立書店，最重要的一件事？

老：二手書店最重要的就是書源，因為不是向出版社進貨，是不穩定的部分，需要透過各式宣傳，告訴大眾我們有在收購。正因為其不確定因素，舊書業才會這麼迷人。讀者將不再看的書籍交給我們處理，我們選擇書籍、整理上架，交給下個主人，讓好書生生不息，知識傳承。

開設書店以來，最難忘的一件事？

老：2024年受託到新莊收書，接待的L小姐表明她是幫忙前些日子離世的老師處理愛書。因為老師沒有結婚也無後輩可以接手，和老師關係良好的她為了感激老師的教導，義務接下這工作。老師教日文，所以會有一些日文書，我也發現很多日本文學，沒有出繁體版的，老師也花心思蒐集到簡體版。L小姐說老師生前最牽掛藏書，叮囑她一定要好好處理，她之前找了很多家二手書店，不是沒人接電話、就是沒人手來搬或是時間湊不上，最後找到在桃園的我們！「你說巧不巧，我們老師就是桃園人！……這些書冥冥之中就是要回到桃園的。」原來這就是書緣！！我會好好珍惜這個緣分。裝了一整車收穫滿滿，立馬回店整理。老師的書保存得非常好，幾乎沒有灰塵，封面遺失的也自製封面補上，是惜書之人。L小姐說款項要捐出去，給了指定的受贈單位，還特別告訴我，她發現老師妹妹一家人就住在書店附近。緣分是一種很玄的東西。

書店中你最喜歡的一個角落？

老：希望倉庫可以收多點好書，但又不希望太滿，也喜歡櫃檯旁邊的招牌貓收藏區，是自己去旅遊或是和藏家購買的。

請推薦書店內或桃園當地不可錯過的伴手禮。

老：推薦也愛到處淘舊書的詹宏志《旅行與讀書》：「我們誕生之際時空已定，這個人生也就這麼跟著『註定』。還有什麼方式能讓我們擴大實體世界與抽象世界的參與？在我看起來，也許只有『旅行』與『讀書』能讓我們擁有超過一個『人生』。」

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的桃園一日遊？

老：書店接近南桃園交流道，下來是新興的中路特區，有個很大、可以遛小孩的風禾公園，然後到我們店逛逛，餓了可以去桃園夜市覓食，或到藝文特區，那裡有台灣最美的圖書館。走遠一點還可以去桃園神社，晚上再到虎頭山上看夜景，結束完美的一天。

