自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進桃園獨立書店！－8之3－晴耕雨讀小書院

2025/08/30 05:30

晴耕雨讀小書院。晴耕雨讀小書院。

■晴耕雨讀小書院

書店主人洪毓穗（右）、曾建富。書店主人洪毓穗（右）、曾建富。

桃園市龍潭區福龍路二段169巷181弄30衖90號

晴耕雨讀小書院出版的書店經營日誌《開一間小書店》。晴耕雨讀小書院出版的書店經營日誌《開一間小書店》。

facebook.com/lifestylebookstore

晴耕雨讀小書院店長最喜歡的角落。晴耕雨讀小書院店長最喜歡的角落。

請告訴我們書店的小歷史。

晴耕雨讀小書院（下稱「晴」）：晴耕雨讀小書院於2013年8月開幕，店名「晴耕雨讀」源於客家人祖訓，也是諸葛亮躬耕南陽時的生活寫照，意指「晴天工作，雨天讀書」，這是順應自然的生活節奏，也是我們的經營理念。書店經營滿六年之際，租約到期無法續約，幾經思考決定將書店遷移回先生的龍潭老家旁，費時近兩年時間自力改造老房子，書店2.0於2020年2月重新開幕，目前已營運滿十二年。

決定在桃園開設書店的原因是？

晴：我一直很想要開書店，結婚之後嫁到桃園龍潭，發現龍潭幾乎沒有什麼藝文空間，決定在住家附近打造一家書店，同時也能就近兼顧家庭。

請用一句話形容你心中的桃園。

晴：桃園龍潭是充滿生活感與綠意的淳樸客家庄。

開設獨立書店，最重要的一件事？

晴：用書店與書本好好照顧自己，也好好守護支持我們的愛書人，希望每個人都能從閱讀中獲得力量，進而把生活過得更有滋有味。

開設書店以來，最難忘的一件事？

晴：書店在第七年搬過家，我很擔心客人會不會找不到我們，沒想到重新開幕後老客人都紛紛回流，讓我很感動。我以前不太習慣和客人互動聊天，但經營書店以來受到許多客人的照顧與支持，讓我變得開朗自在，經常有客人私訊我，說我在臉書上的書寫帶給他們許多力量，與這些愛書人相遇相知的情誼是我最難忘的事。

書店中你最喜歡的一個角落？

晴：我每天在這張桌子和女兒一起吃早餐，桌邊放的書都是我和我女兒早餐會讀的書，休假的時候，我會搬來躺椅窩在這個角落讀書喝茶或午睡。

請推薦書店內或桃園當地不可錯過的伴手禮。

晴：來書店不可錯過的當然是我們自己出版的《開一間小書店》系列，這是由我親自撰寫的書店經營日誌，真實地記錄了每一年的書店日常及經營心得。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的桃園一日遊？

晴：早上可以先爬龍潭石門山或去龍潭大池騎腳踏車，在龍潭市區吃完午餐後，來到晴耕雨讀小書院喝個下午茶，悠閒地逛逛書店或閱讀，傍晚再到大溪老街逛木藝生態博物館、新南12文創實驗商行，買點伴手禮順道吃道地小吃做為晚餐。

圖片提供：晴耕雨讀小書院。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應