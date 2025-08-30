【藝週末．城市散步】前進桃園獨立書店！－8之3－晴耕雨讀小書院

晴耕雨讀小書院。

■晴耕雨讀小書院

書店主人洪毓穗（右）、曾建富。

桃園市龍潭區福龍路二段169巷181弄30衖90號

晴耕雨讀小書院出版的書店經營日誌《開一間小書店》。

facebook.com/lifestylebookstore

晴耕雨讀小書院店長最喜歡的角落。

請告訴我們書店的小歷史。

晴耕雨讀小書院（下稱「晴」）：晴耕雨讀小書院於2013年8月開幕，店名「晴耕雨讀」源於客家人祖訓，也是諸葛亮躬耕南陽時的生活寫照，意指「晴天工作，雨天讀書」，這是順應自然的生活節奏，也是我們的經營理念。書店經營滿六年之際，租約到期無法續約，幾經思考決定將書店遷移回先生的龍潭老家旁，費時近兩年時間自力改造老房子，書店2.0於2020年2月重新開幕，目前已營運滿十二年。

決定在桃園開設書店的原因是？

晴：我一直很想要開書店，結婚之後嫁到桃園龍潭，發現龍潭幾乎沒有什麼藝文空間，決定在住家附近打造一家書店，同時也能就近兼顧家庭。

請用一句話形容你心中的桃園。

晴：桃園龍潭是充滿生活感與綠意的淳樸客家庄。

開設獨立書店，最重要的一件事？

晴：用書店與書本好好照顧自己，也好好守護支持我們的愛書人，希望每個人都能從閱讀中獲得力量，進而把生活過得更有滋有味。

開設書店以來，最難忘的一件事？

晴：書店在第七年搬過家，我很擔心客人會不會找不到我們，沒想到重新開幕後老客人都紛紛回流，讓我很感動。我以前不太習慣和客人互動聊天，但經營書店以來受到許多客人的照顧與支持，讓我變得開朗自在，經常有客人私訊我，說我在臉書上的書寫帶給他們許多力量，與這些愛書人相遇相知的情誼是我最難忘的事。

書店中你最喜歡的一個角落？

晴：我每天在這張桌子和女兒一起吃早餐，桌邊放的書都是我和我女兒早餐會讀的書，休假的時候，我會搬來躺椅窩在這個角落讀書喝茶或午睡。

請推薦書店內或桃園當地不可錯過的伴手禮。

晴：來書店不可錯過的當然是我們自己出版的《開一間小書店》系列，這是由我親自撰寫的書店經營日誌，真實地記錄了每一年的書店日常及經營心得。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的桃園一日遊？

晴：早上可以先爬龍潭石門山或去龍潭大池騎腳踏車，在龍潭市區吃完午餐後，來到晴耕雨讀小書院喝個下午茶，悠閒地逛逛書店或閱讀，傍晚再到大溪老街逛木藝生態博物館、新南12文創實驗商行，買點伴手禮順道吃道地小吃做為晚餐。

圖片提供：晴耕雨讀小書院。

