晴時多雲

藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進桃園獨立書店！－8之4－瑯嬛書屋

2025/08/30 05:30

瑯嬛書屋。瑯嬛書屋。

■瑯嬛書屋

書店主人陳詠安（左），張之維。書店主人陳詠安（左），張之維。

桃園市中壢區榮民路165巷6號

瑯嬛書屋臨窗的座位。瑯嬛書屋臨窗的座位。

langhuanbooks.com

瑯嬛書屋的文創小物：拭鏡布，書籤，胸章。瑯嬛書屋的文創小物：拭鏡布，書籤，胸章。

請告訴我們書店的小歷史。

瑯嬛書屋（下稱「瑯」）：瑯嬛書屋已經營十年餘。位於桃園內壢的元智大學附近。是一家性別主題書店，每年都會規畫與性別議題相關的系列講座，也時常舉辦文學講座及讀書會。已舉辦超過五百場講座活動。

決定在桃園開設書店的原因是？

瑯：兩位店主都是桃園人，愛閱讀，期盼提供同樣愛閱讀的人一個交流與對話的空間。也希望讓關注性別議題及喜愛藝文講座的桃園人，不用再跑到台北參加相關活動，並且讓桃園的性少數族群多一處溫暖的性別友善空間。

請用一句話形容你心中的桃園。

瑯：桃園是一個多元族群匯聚共融而豐富多采的地方。

開設獨立書店，最重要的一件事？

瑯：以書為引，讓性別平權理念在此深耕、發芽，並擴散。

開設書店以來，最難忘的一件事？

瑯：2018年同婚公投（是否應修改《民法》讓同性婚姻合法化），與客人們一起在書店內看開票結果，因為未獲通過，大家抱頭痛哭。但也幸好有書店空間讓彼此得以互相扶持打氣，知道我們不會是孤單的，持續懷抱著希望。我們也持續透過講座倡議。在《748施行法》同婚專法通過之前，很煎熬，卻也讓我們凝聚力量。

書店中你最喜歡的一個角落？

瑯：臨窗的座位。一邊讀書，偶會有店貓來相陪。

請推薦書店內或桃園當地不可錯過的伴手禮。

瑯：我們製作的文創小物：貓咪電繡彩虹胸章、貓咪金屬書籤、酷兒拭鏡布。實用且同時傳遞書店理念的小物。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的桃園一日遊？

瑯：可以去距離我們很近的龍岡，逛逛馬祖新村眷村文創園區，感受老眷村味道，有許多富有特色的小店；還有熱鬧的忠貞市場，可品嘗米干及各種異國點心。中壢老街溪步道也值得一遊，可一路漫步行經翠堤橋、新勢公園、河川教育中心等多處景點，還有多間由老宅改造的咖啡廳，走累了，喝杯手沖咖啡，享受老宅歷經時光淬鍊的氛圍，身心都得到休憩。

圖片提供：瑯嬛書屋。

