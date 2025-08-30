【藝術文化】駐紮大阪36天 We TAIWAN26人超強團隊：感謝台灣

駐紮大阪36天，最後一個表演大合唱〈歡聚歌〉時，終於把整個月展演活動順利完成的行政人員們（左），也一起歡喜地手舞足蹈。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕雖然在世博的最終場演出發生被要求遮蔽國旗的遺憾，對台灣人來說，這樣的「遺憾」其實也有點習慣了，總是會遇到，超級不服氣，但想辦法理性以對，讓該做的事順利完成。就像永遠在台下奔走、解決一切難題的「We TAIWAN」製作行政統籌，26人從7月25日率先進駐大阪，為所有演出團隊「架好戲台」，背後有多少困難與艱辛，很難為外人道。

所有演出結束後，吳季娟（中）與團隊開心合影。（記者凌美雪攝）

這次文化部策畫「We TAIWAN」在大阪世博的一系列大型展演，包括8月2至20日的19天期間，38組藝文團隊，分別在大阪市區安藤忠雄設計監修的VS.空間，以及百年古蹟中央公會堂的室內及戶外演出，共129場次活動；之後，於8月26至28日，獲世博大會邀請正式進入夢洲的世博園區，9組團隊連演3天，幾百人次來來去去，只要跟演出有關的問題，全都是靠這26人處理。

這26人團隊由製作行政總統籌吳季娟帶領，分成負責日文溝通與在地協助的日本製作行政協力、舞台空間規畫統籌暨技術執行、硬體技術統籌暨技術執行、硬體技術統籌助理暨技術執行、表演製作行政統籌、執行製作、技術執行以及攝錄影。一如過往，拿到作品，看到編排，整個團隊就想方設法找到執行切角並落實。

除了把舞台搭起來、設備準備好，還有很多意想不到的事。比如演出團隊認為要有多少器材從台灣帶？怎麼架才能符合台灣使用習慣？但只要有哪個細節不符場館規定，協調也是靠製作行政統籌。又比如布袋戲辦仙完要撒糖？對不起，不符合安全規定。還有現場人流、秩序、天氣熾熱或暴雨，如何保護演出團隊等，也都是由製作行政統籌。

最後一天演出前半個多小時，世博大會來轉達希望不露出國旗，先找的也是製作行政統籌團隊。然後，行政團隊除必須在最短時間轉達給文化部並取得應變選擇，還要想好怎麼讓團隊知道並穩定軍心，最快找到調整節目或調整舞台的辦法，讓所有演出者安心上台。

活動結束後，表演團隊們已陸續返台，製作行政統籌團隊則留下來收尾，整整36天的「駐日特派」，終於今（30）日可以啟程返家。每次在廣場見到時，總是被風吹得滿頭亂髮的製作行政總統籌吳季娟說，最「感謝」每一個同心協力的夥伴，大家相互理解、支援、互助、協作，才能走到最後。

吳季娟說，策畫執行過程中，最困難的應該是與行事風格超級嚴謹的日本人溝通，「彷彿爬著蜿蜒山路，滿路都是泥濘與石頭」，但是當聽到公會堂承辦人說「希望你們明年再來，我們會準備好，迎接你們」時，她想，這就是一起走上山頂，看見美麗風景後，彼此心裡的悸動。

「我們絕對都值得站上國際舞台，讓更多人看見、發現，來自台灣底蘊培養的每一個能耐與技能。」吳季娟說，「當然，還有台灣人堅信著的『奇蹟』，相信著認真往前，不放棄任何可能，一定會有好事發生。」

