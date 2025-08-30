【藝術文化】2025夏日爵士戶外派對登場 曹雅雯、東京中央線領軍星空開唱

歌手曹雅雯將於2025兩廳院夏日爵士戶外派對演出。（Gelée Lai攝，國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家兩廳院主辦的「2025台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對」，將於今（30日）晚在兩廳院藝文廣場登場。活動免費入場，並結合「永續市集」與「sound’s WOMAN：爵士．女聲．台灣」特展，邀請觀眾在星空下共度一場跨文化的音樂盛會。

東京中央線大竹研（左起）、鋼琴家曾增譯、歌手曹雅雯、音樂顧問謝明諺，

（Gelée Lai攝，國家兩廳院提供）

國家兩廳院藝術總監劉怡汝指出，戶外派對已邁入第17年，是爵士樂迷與在地居民引頸期盼的年度活動，也是觀察台灣爵士發展的重要舞台。今年不僅能看到日本與台灣音樂家合作演出，更能聽見多語言作品，包括台語、客語與法語，體現爵士樂跨越語言與文化的自由精神。

請繼續往下閱讀...

演出陣容分為3組，首先由爵士鋼琴家曾增譯率領「曾增譯六重奏」演出，結合小號鄭立偉、小提琴黃彥斌、電吉他蕭育融、低音提琴劉育嘉與鼓手簡聿民，以原創作品呈現融合迷幻與實驗精神的爵士音樂。來自日本的「東京中央線」則由吉他手大竹研、貝斯手早川徹、鼓手福島紀明組成，並邀請薩克斯風手謝明諺與金曲獎客語歌手米莎加入，共同帶來藍調、搖滾與民謠的跨界演出。兩度榮獲金曲獎台語歌后的曹雅雯，則以多語種與爵士風格挑戰傳統台語歌曲，首度在戶外派對展現「台語爵士之聲」。

今年兩廳院也再度與「法律白話文運動」合作，推出特展「sound’s WOMAN：爵士．女聲．台灣」，以爵士樂歷史為軸線，聚焦女性音樂家與平權議題，並介紹相關台灣團體如「小紅帽」、「邊邊女力」、「小青馨發酵室」等，展現社會對性別議題的多元回應。展覽將於今日登場，9月4至24日移展至表演藝術圖書館。

此外，活動現場設有「永續市集」，結合音樂、美食與議題攤棚，不提供一次性餐具，但提供循環食器租借服務，鼓勵觀眾落實環保。市集亦規畫品牌活動與聯名調酒，觀眾可透過參與互動獲得限定贈品。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法