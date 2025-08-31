【藝術文化】高美館「快樂島」特展名家齊聚 找尋現實與幻象的交會

「快樂島——日常的史詩」展出奈良美智以孩童視角反映成人世界疏離與脆弱的作品。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕高雄市立美術館推出的「快樂島——日常的史詩」特展，即日起至11月30日於高美館104至105展覽室登場。展覽集結來自日本、韓國的25位當代重要藝術家，透過繪畫、雕塑、裝置等多元形式，探索現實與幻象交錯下的情感歸屬。展覽靈感源自法國作曲家德布西1904年的鋼琴曲《快樂島》，以音樂所營造的夢境與自由做為核心，引領觀眾思考當代社會中的「快樂島」意象。

「快樂島——日常的史詩」展出塩田千春作品《生存的狀態（洋裝）》。（高美館提供）

高美館館長顏名宏表示，藝術作品猶如一艘小船，承載記憶、夢境與精神狀態，航向心中的快樂島，讓觀者在觀看的過程中重新感知世界與自我。同時，透過日韓藝術與台灣藝術，回應當前社會的焦慮與想望。他期望觀眾能在展覽中「迷航」，並在藝術的引領下找到各自的快樂島。

策展人暨高美館展覽部主任曾芳玲指出，參展名單包括奈良美智、塩田千春、宮島達男、金昌烈、天野喜孝、三島喜美代、村上早、西野康造、土屋仁應等25位藝術家。展出的作品既有以童幻視角回應成人世界的矛盾與脆弱，也有以雕塑、物件探討時間與記憶，或透過動漫與流行文化反映當代社會，構築出一座多元而詩意的「快樂島」。

展覽期間亦安排專家導覽活動，9月27日、10月25日、11月29日下午2時由高美館策展團隊與胡氏藝術執行長胡朝聖主講，帶領觀眾走進藝術家的創作脈絡，深入理解作品如何折射社會、夢境與未來。詳詢高美館官網。

