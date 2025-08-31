【藝術文化】台灣影視編劇學院開學 培養人才邁向國際

台灣影視編劇學院開學，左起台灣影視編劇協會理事長蔡顗禾、文化部長李遠、文化部影視局長王淑芳。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部開設「台灣影視編劇學院」，昨（30）日在台灣文學糧倉舉辦開學儀式，文化部長李遠致詞時表示，「編劇學院」是他擔任文化部長1年多以來，心中最想做的事情之一，期盼藉由這個台灣首創系統化編劇人才養成的課程，讓台灣故事走向世界，開啟台灣影視新篇章。

「台灣影視編劇學院」由文化部影視及流行音樂產業局補助，台灣影視編劇協會主辦、中華編劇學會協辦，並與國立台灣文學館合作。邀集多位資深業界導師、知名編劇，聯手打造教學團隊。期盼培養具即戰力的人才，強化台灣影視內容的故事架構，突破既有框架，共同打造優質劇本。

請繼續往下閱讀...

文化部說明，編劇學院計畫分為「核心養成班」與「專業創作班」，從劇本基礎訓練、劇情結構、角色設計，到進階的Writers’ Room模擬與實戰專案寫作，並結合平台趨勢與產業需求；支持的不僅是一門課程，而是一項長期性的發展計畫，透過制度化的培訓與實作媒合，聚焦專業養成與產業接軌。除培育更多優秀創作者，也歡迎已有創作經驗的文學作家、影視製片、演員等，跨足劇本創作，使編劇學院不僅是「訓練場」，也是「交流所」。

李遠強調，文化部目前從投資、補助、獎勵、培訓、行銷國際等，已建立一套完整的影視產業生態系。編劇學院最重要的目的就是培養一批生力軍，讓做為文化產業龍頭的影視產業，能夠帶領著文學、繪本、音樂等各種文化創意往前走，建立屬於台灣自己的IP。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法