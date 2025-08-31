【藝術文化】台北愛樂婦女合唱團「時空聲尋」明晚登場

台北愛樂婦女合唱團年度音樂會將於明晚登場。（台北愛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂婦女合唱團年度音樂會「時空聲尋」，將於明（1）日晚間在台北國家音樂廳，由指揮傅湘雲領軍台北愛樂婦女合唱團及台北愛樂青年管弦樂團，攜手鋼琴家黃語蓁共同演出。

台北愛樂表示，此次音樂會以「音樂與時空的旅行」為題，透過跨越古典與當代的選曲，帶領觀眾從經典頌歌到在地原創，展開一場動人心弦的聲音探索。音樂會內容分為4部分，依序為「古典經典系列：與名家同唱」、「外文經典系列：夢幻綺語」、「璀璨女聲：時空聲尋」以及「中文經典系列：歌我聲韻」。

請繼續往下閱讀...

上半場由韋瓦第經典《榮耀頌》（Gloria）選曲揭開序幕，在合唱與樂團的共鳴中再現巴洛克時期的輝煌，搭配外文經典系列〈我記得〉、〈在這星光燦爛的夜晚〉及〈我怎能停止歌唱？〉，展現女聲特有的細膩情感與靈動魅力；下半場著重在中文經典，包括陳建年〈媽媽的花環〉、呂泉生〈搖嬰仔歌〉、黃俊達〈那天一個衝動我加入合唱團〉等。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法