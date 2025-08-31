【藝術文化】陳威廷「一抹灰」南美館登場 探索情感與存在位置

陳威廷〈LEMON〉，版畫， 29x25公分。2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台南市美術館主辦的陳威廷個展「一抹灰」，延續其創作脈絡，自文字拓展至繪畫、石版畫與裝置等形式，呈現日常與童年如何在虛構角色與物件間交錯，形成帶有模糊情緒與時間斷裂感的圖像敘事。展名「一抹灰」不僅象徵色彩，更代表介於出生與死亡之間的過渡狀態，揭示藝術家近年的情感與生命體驗。

本展首次發表陳威廷的石版畫系列作，為其創作生涯的重要突破。陳威廷受訪時表示，石版畫製程需要高度專注，過程中的失敗與反覆嘗試，恰與展覽欲呈現的「遲疑與模糊」呼應。這些作品不僅承載等待與掙扎的痕跡，也延伸他長期對人我關係與感知狀態的探索。

請繼續往下閱讀...

展覽中另有多件新作呈現藝術家對存在位置的思索，如〈Exit〉描繪兔子牽引著熊前行，熊在被拉動的同時仍持續書寫，寓意創造與毀滅、快樂與痛苦並存的矛盾情境。

展覽的日常物件亦包含隱喻，如檸檬意象來自梶井基次郎作品的啟發，在此不僅是酸澀象徵，更比喻表象之下的拉扯情緒，強化作品的對比張力。

此外，同步發表陳威廷的同名詩畫作品集。陳威廷說明，刻意未在展場中展示文字，而是透過作品與出版物並行，期待觀眾先以自身感知進入畫面，再從詩文找對照。他強調，不希望文字為作品定義答案，而是讓每一位觀者的詮釋在曖昧中自由心證。

「一抹灰」透過繪畫、石版畫與裝置多形式交錯，讓灰色不僅是色彩意象，更成為情感光譜的隱喻。展期至9月14日，在台南市美術館一館登場。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法