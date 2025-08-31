自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】陳威廷「一抹灰」南美館登場 探索情感與存在位置

2025/08/31 05:30

陳威廷〈LEMON〉，版畫， 29x25公分。2025。（記者董柏廷攝）陳威廷〈LEMON〉，版畫， 29x25公分。2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台南市美術館主辦的陳威廷個展「一抹灰」，延續其創作脈絡，自文字拓展至繪畫、石版畫與裝置等形式，呈現日常與童年如何在虛構角色與物件間交錯，形成帶有模糊情緒與時間斷裂感的圖像敘事。展名「一抹灰」不僅象徵色彩，更代表介於出生與死亡之間的過渡狀態，揭示藝術家近年的情感與生命體驗。

本展首次發表陳威廷的石版畫系列作，為其創作生涯的重要突破。陳威廷受訪時表示，石版畫製程需要高度專注，過程中的失敗與反覆嘗試，恰與展覽欲呈現的「遲疑與模糊」呼應。這些作品不僅承載等待與掙扎的痕跡，也延伸他長期對人我關係與感知狀態的探索。

展覽中另有多件新作呈現藝術家對存在位置的思索，如〈Exit〉描繪兔子牽引著熊前行，熊在被拉動的同時仍持續書寫，寓意創造與毀滅、快樂與痛苦並存的矛盾情境。

展覽的日常物件亦包含隱喻，如檸檬意象來自梶井基次郎作品的啟發，在此不僅是酸澀象徵，更比喻表象之下的拉扯情緒，強化作品的對比張力。

此外，同步發表陳威廷的同名詩畫作品集。陳威廷說明，刻意未在展場中展示文字，而是透過作品與出版物並行，期待觀眾先以自身感知進入畫面，再從詩文找對照。他強調，不希望文字為作品定義答案，而是讓每一位觀者的詮釋在曖昧中自由心證。

「一抹灰」透過繪畫、石版畫與裝置多形式交錯，讓灰色不僅是色彩意象，更成為情感光譜的隱喻。展期至9月14日，在台南市美術館一館登場。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應