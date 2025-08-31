自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】多功能 並非萬能

2025/08/31 05:30

圖／Hungtheart圖／Hungtheart

現在很多家電、物品都強調多功能，感覺很划算，但真有買到賺到的感覺嗎……

圖／Hungtheart圖／Hungtheart

〈只盯小螢幕〉手機功能多 人心變更遠

文／琪花異草（台中市）

某年夏天，我和朋友在小店吃冰聊天，誰也沒滑手機，因為那時候手機不必在場，人才真正到場。

我懷念那樣的日子，沒有即時通訊、沒有群組追訊，我們一旦約定，就準時赴約，不用臨時「已讀不回」或「晚點到」；聚會不為拍照打卡，而是為了聽彼此說話，看彼此的眼睛。

如今，一台手機能當相機、行事曆、導航、社交中心，也難怪成為我們生活的核心。它帶來便利，也帶來分心。朋友聚餐時低頭回訊、家人聊天中手機震動打斷，彷彿我們都不再專屬於任何一個當下。

最近，我和家人重新訂下晚餐的約定：手機不上桌。起初大家有些不習慣，但漸漸地，我們開始聊起彼此的近況、分享小事，甚至只是靜靜吃飯，也變得溫馨。有次，爸爸聊起他年輕時用公用電話追求媽媽的故事，弟弟聽得哈哈大笑，我則在心裡悄悄記下那份久違的靠近。

也許，真正珍貴的從來不是科技的速度，而是我們願不願意，為了彼此，慢下來。

〈價錢少一半〉洗脫烘三合一 不如二合一

文／鐵公子（新竹市）

妻律令我急急宅配舊洗衣機回娘家，她網購的洗脫烘合一機，賣家即將到府安裝。

側向開關的衣物出入門，如鷗翼跑車般吸睛。門一開，槽筒內嵌燈照亮，迎賓氣氛陡升。睡前倒入衣件，一指按下，面板顯示8小時後，洗脫烘一氣呵成。

起床收衣，碰到衣物，心和手涼了。不是被太陽曬乾的觸感，卻是濡溼。以為設定錯誤，翻閱說明書，註明烘衣量是洗衣量的一半。難道要我先晾掛一半衣物，只烘一半？既然要晾，我為何只掛一半衣物？從此我只設定洗脫，放棄烘乾功能。

用不到兩年，無法啟動電源。廠商更換電路板，要價數千，因為保固只一年。理科的我質疑設計不良，跟廠商深聊，他坦承這款三合一機，要偶爾開啟烘衣功能，避免電路板氧化。我抱怨衣烘不乾，廠商的回答直白：「多烘幾次。」

烘衣雖吃電，為了延壽電路板，我不定時烘幾件晾掛後的衣服。數年後，三合一機再次無法開啟電源，這次到巷口電器行，買洗脫二合一機，價錢只要三合一機的一半。

〈愛專款專用〉多工合一 非王道

文／陳敬其（新北市）

在這個講究購物性價比，要求一機多用的年代，對常下廚的我而言，卻抱持「每種廚具都有存在意義，各具不可替代性」的理念。

開始下廚是在求學時期，我的廚藝由大同電鍋蒸食啟蒙，從最簡單的蒸雞蛋，到蒸鮭魚、蒸飯或地瓜、培根焗綠花椰，再至紅燒獅子頭、甜湯，單一純粹的器具見證我的進步，也奠基我日後廚具專門專用的想法。

進入職場有穩定收入後，將廚具分門別類，刀具需要菜刀、蔬果刀、切肉剁骨刀；鍋具需要炒鍋、燉鍋、鑄鐵鍋；當然，烤箱、煮飯用的電子鍋，各式烘焙模具也是一應俱全。

對照現代市面上講求多工合一，我則是敬謝不敏，因為很多食材對照廚具的料理方式有其侷限性，諸如氣炸烤箱，其實是烤箱加上旋風，雖然快速，但烘烤過程水分、養分都會快速流失，其他多功能廚具報銷故障也是時有耳聞。

雖然專款專用導致廚房空間狹隘，但東西使用起來得心應手，能端出一道道佳肴，最後盤底朝天，一家開心健康才最重要。

〈回歸到最初〉隨行鍋 萬能不敵耐用

文／M.T（高雄市）

如今一物多用正流行，各種廣告鋪天蓋地，句句動聽，字字銷魂。什麼都能省空間、減麻煩、多功能。買一抵三，人人讚歎超值萬分。

去年我也跟風買了一個隨行鍋，可折疊、能縮小、雙電壓、附收納。旅行時可煮水，安心飲用無牽掛；日常煮消夜，CP值樂開花。

每天採買喜歡食材，煮上一鍋豪華泡麵，根本幸福滿出來！唯一麻煩是清洗，需要出動牙刷，小心翼翼清洗每個縫隙。誰知好景不常，不到三個月，莫名的裂縫不知哪裡來，居然開始滴滴答答漏水，心疼萬分。

只好另覓新鍋。這次選了個簡單款，不能折、無多變，價格少一半、容量多一點，從一開箱便雪藏蒸籠功能，水煮蛋、蒸饅頭包子，都與我無關。煮得快，洗得快，不花稍，少了驚喜，用來反而更自在。

萬能固然驚豔，終究多一份複雜；簡單雖然平淡，看來，更適合我的人生步調，平凡與安然。畢竟，有些事多不一定好，好也不一定久。鍋如此，人生亦然。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應