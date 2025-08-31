【家庭plus．徵文大拼盤】多功能 並非萬能

圖／Hungtheart

現在很多家電、物品都強調多功能，感覺很划算，但真有買到賺到的感覺嗎……

〈只盯小螢幕〉手機功能多 人心變更遠

文／琪花異草（台中市）

某年夏天，我和朋友在小店吃冰聊天，誰也沒滑手機，因為那時候手機不必在場，人才真正到場。

我懷念那樣的日子，沒有即時通訊、沒有群組追訊，我們一旦約定，就準時赴約，不用臨時「已讀不回」或「晚點到」；聚會不為拍照打卡，而是為了聽彼此說話，看彼此的眼睛。

如今，一台手機能當相機、行事曆、導航、社交中心，也難怪成為我們生活的核心。它帶來便利，也帶來分心。朋友聚餐時低頭回訊、家人聊天中手機震動打斷，彷彿我們都不再專屬於任何一個當下。

最近，我和家人重新訂下晚餐的約定：手機不上桌。起初大家有些不習慣，但漸漸地，我們開始聊起彼此的近況、分享小事，甚至只是靜靜吃飯，也變得溫馨。有次，爸爸聊起他年輕時用公用電話追求媽媽的故事，弟弟聽得哈哈大笑，我則在心裡悄悄記下那份久違的靠近。

也許，真正珍貴的從來不是科技的速度，而是我們願不願意，為了彼此，慢下來。

〈價錢少一半〉洗脫烘三合一 不如二合一

文／鐵公子（新竹市）

妻律令我急急宅配舊洗衣機回娘家，她網購的洗脫烘合一機，賣家即將到府安裝。

側向開關的衣物出入門，如鷗翼跑車般吸睛。門一開，槽筒內嵌燈照亮，迎賓氣氛陡升。睡前倒入衣件，一指按下，面板顯示8小時後，洗脫烘一氣呵成。

起床收衣，碰到衣物，心和手涼了。不是被太陽曬乾的觸感，卻是濡溼。以為設定錯誤，翻閱說明書，註明烘衣量是洗衣量的一半。難道要我先晾掛一半衣物，只烘一半？既然要晾，我為何只掛一半衣物？從此我只設定洗脫，放棄烘乾功能。

用不到兩年，無法啟動電源。廠商更換電路板，要價數千，因為保固只一年。理科的我質疑設計不良，跟廠商深聊，他坦承這款三合一機，要偶爾開啟烘衣功能，避免電路板氧化。我抱怨衣烘不乾，廠商的回答直白：「多烘幾次。」

烘衣雖吃電，為了延壽電路板，我不定時烘幾件晾掛後的衣服。數年後，三合一機再次無法開啟電源，這次到巷口電器行，買洗脫二合一機，價錢只要三合一機的一半。

〈愛專款專用〉多工合一 非王道

文／陳敬其（新北市）

在這個講究購物性價比，要求一機多用的年代，對常下廚的我而言，卻抱持「每種廚具都有存在意義，各具不可替代性」的理念。

開始下廚是在求學時期，我的廚藝由大同電鍋蒸食啟蒙，從最簡單的蒸雞蛋，到蒸鮭魚、蒸飯或地瓜、培根焗綠花椰，再至紅燒獅子頭、甜湯，單一純粹的器具見證我的進步，也奠基我日後廚具專門專用的想法。

進入職場有穩定收入後，將廚具分門別類，刀具需要菜刀、蔬果刀、切肉剁骨刀；鍋具需要炒鍋、燉鍋、鑄鐵鍋；當然，烤箱、煮飯用的電子鍋，各式烘焙模具也是一應俱全。

對照現代市面上講求多工合一，我則是敬謝不敏，因為很多食材對照廚具的料理方式有其侷限性，諸如氣炸烤箱，其實是烤箱加上旋風，雖然快速，但烘烤過程水分、養分都會快速流失，其他多功能廚具報銷故障也是時有耳聞。

雖然專款專用導致廚房空間狹隘，但東西使用起來得心應手，能端出一道道佳肴，最後盤底朝天，一家開心健康才最重要。

〈回歸到最初〉隨行鍋 萬能不敵耐用

文／M.T（高雄市）

如今一物多用正流行，各種廣告鋪天蓋地，句句動聽，字字銷魂。什麼都能省空間、減麻煩、多功能。買一抵三，人人讚歎超值萬分。

去年我也跟風買了一個隨行鍋，可折疊、能縮小、雙電壓、附收納。旅行時可煮水，安心飲用無牽掛；日常煮消夜，CP值樂開花。

每天採買喜歡食材，煮上一鍋豪華泡麵，根本幸福滿出來！唯一麻煩是清洗，需要出動牙刷，小心翼翼清洗每個縫隙。誰知好景不常，不到三個月，莫名的裂縫不知哪裡來，居然開始滴滴答答漏水，心疼萬分。

只好另覓新鍋。這次選了個簡單款，不能折、無多變，價格少一半、容量多一點，從一開箱便雪藏蒸籠功能，水煮蛋、蒸饅頭包子，都與我無關。煮得快，洗得快，不花稍，少了驚喜，用來反而更自在。

萬能固然驚豔，終究多一份複雜；簡單雖然平淡，看來，更適合我的人生步調，平凡與安然。畢竟，有些事多不一定好，好也不一定久。鍋如此，人生亦然。

