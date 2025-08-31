【藝週末．城市散步】前進桃園獨立書店！－8之5－四非書房

四非書房。

【編輯室報告】把書店當成「對話的起點」；但願書店是「聊天的空間」；在快時代，享受慢；不賣書，只換書……這些都是桃園獨立書店提出的理念，你還以為獨立書店只是販售書籍嗎？不，陳列於架上的，是一款又一款的生活態度。

書店主人笑掌櫃。

■四非書房

四非書房的舊書桌。

桃園市八德區東泰街660巷170號

四非書房推薦的伴手禮：桃園獨立書店一起合作的提袋跟徽章。

i3book.today

請告訴我們書店的小歷史。

四非書房（下稱「四」）：四非書房最初起源於桃園馬祖新村眷村文化園區，是一處結合閱讀推廣與地方創生的實驗書屋。搬遷至八德現址後，轉型為「智慧型預約制」的閱讀空間。在這裡，書不只是被閱讀的對象，也是對話的起點；人來到這裡，也不只是逛店，更像是短暫停泊。

決定在桃園開設書店的原因是？

四：桃園是一座被低估的文化城市。正因為它的邊緣性，我們反而擁有「空白的自由」，可以在沒有預設期待的條件下，一點一滴雕塑我們想要的場域與理念。

請用一句話形容你心中的桃園。

四：桃園是一座讓人重新定義「在地」與「移動」的城市──它是文化的折返點。

開設獨立書店，最重要的一件事？

四：不是賣書，是創造對話。

開設書店以來，最難忘的一件事？

四：當客人變成朋友。

書店中你最喜歡的一個角落？

四：店裡那張台灣原生木舊書桌是我最喜歡的地方，它承載過時光的溫度，也默默回應著每一位來使用它的人。

請推薦書店內或桃園當地不可錯過的伴手禮。

四：桃園獨立書店一起合作的提袋跟徽章。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的桃園一日遊？

四：以四非書房為圓心，沿路可串訪瑯嬛書屋、天河書屋等獨立書店，早晨或傍晚可在茄苳里埤塘公園散步或騎YouBike，順訪鴻撫宮看那尊翹腳神像也很有趣。附近飲食選擇多元，從印度菜「斯瓦格特」、設計感小店「此木」、「滿滿」，到親切的眷村麵館與水餃店，都能讓人吃得飽足。今年我們也推出結合在地空間的「走讀活動」，邀請你透過閱讀與實地探訪，一起感受桃園的另一種節奏。

圖片提供：四非書房。

