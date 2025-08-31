自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進桃園獨立書店！－8之6－焙思書房

2025/08/31 05:30

焙思書房。焙思書房。

■焙思書房

書店主人唐曼凌。書店主人唐曼凌。

桃園市龜山區興華五街53號

焙思書房的沙發、搖搖椅。焙思書房的沙發、搖搖椅。

facebook.com/bakesbookstore

焙思書房常銷的書袋。焙思書房常銷的書袋。

請告訴我們書店的小歷史。

焙思書房（下稱「焙」）：2017年6月，焙思書房在長庚醫院商圈的小巷弄裡點亮那盞讓人搞不清楚是麵包店還是書店的招牌燈。店長與書店都是從零開始認識這個地方，從不認識任何一位在地人，到今天可以熱情自在為每一位客人介紹彼此。許多人因書或講座與焙思書房結緣，而後在此遇見他們從未預期的緣分。

決定在桃園開設書店的原因是？

焙：每到一處必先找尋書店或圖書館。多年前剛遷居此處時，附近的大型連鎖書店即將關閉，若想逛書店就得到林口或南崁。想起一場獨立書店講座的主講人說：「未來五到十年內，台灣的小型書店會一間一間關，需要有更多人願意投入這場接力賽。」一個念頭油然而生：這裡不缺一間甜點店，但一定缺一間書店。幾經思考後，決定讓這個小店面成為一間書店。八年了，這間龜山坪頂唯一的書店，仍堅持將街角的這盞燈開著，等待下一個願意投身開書店的人出現。

請用一句話形容你心中的桃園。

焙：都市裡有著鄉村式人情味的好所在。

開設獨立書店，最重要的一件事？

焙：這些年，我花很多時間與客人「聊天」。書是載體，書店是平台，而我最重視的是每一位走進這個空間的來客。書店的招呼詞是：「歡迎回家！」空間只有小小的十五坪，是每一位書店朋友共同的「客廳」，回到這裡，我希望你們都能自在地「喝杯茶、吃點心、看本書，歇會兒」。

開設書店以來，最難忘的一件事？

焙：剛開書店的三年是辦活動最密集的時期。曾辦一場「少年讀書會帶領技巧工作坊」，報名人數在短短二、三天內爆滿至五十人，讓店長嚇呆：小書店哪容得下這麼多人啊？！厚著臉皮向「知鳥咖啡」商討場地合作。承蒙楊老闆仗義相挺，讓活動以很優惠的包場方案順利進行。學員至今仍記得那一場「顧腹肚又顧腦袋」的活動。若說焙思書房因此一仗而打開在林口及坪頂的知名度，實不為過。

書店中你最喜歡的一個角落？

焙：有點脫了皮的沙發、阿嬤的搖搖椅，有點老有點舊，像極了店長本人我（笑）。有客人時，這沙發絕對是被優先占據的領地，倆倆對坐，可以聊上半天。沒客人時，就是店長與汪店長互相取暖的小天地，不小心睡著也是常有的事。

請推薦書店內或桃園當地不可錯過的伴手禮。

焙：「書袋」是巧手的朋友為書店特製。有別於書衣的書袋子，可以放不同尺寸的書，也可以當成電子閱讀器或平板的保護套，是書店內常銷的小物商品。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的桃園一日遊？

焙：興華五街前有大坪頂公園，後有大華公園，很好遛小孩和毛小孩。租一台YouBike，去大湖紀念公園賞花或坐享湖邊風景，有民間信仰者不容錯過大湖坪頂福德宮，向土地公借個發財金求財源廣進。繞進華亞園區林蔭步道或長庚養生村山林步道，都是半天小旅行的好去處。附近的文化七路及文化二路、三路，餐廳小吃店林立，絕對不會讓你餓肚子，但要注意營業時間，超過下午一點半或晚上八點，店家通常就休息或不接內用客。

圖片提供：焙思書房。

