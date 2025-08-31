自由電子報
藝術文化

【藝週末．城市散步】前進桃園獨立書店！－8之7－新星巷弄書屋

2025/08/31 05:30

新星巷弄書屋。新星巷弄書屋。

■新星巷弄書屋

書店主人楊芸芳。書店主人楊芸芳。

桃園市龜山區龜山后街東華巷15號

新星巷弄書屋的沙發區。新星巷弄書屋的沙發區。

facebook.com/NewStarLaneBooks

新星巷弄書屋的地方報《龜山不是島》，和小書《想想下 龜山》。新星巷弄書屋的地方報《龜山不是島》，和小書《想想下 龜山》。

請告訴我們書店的小歷史。

新星巷弄書屋（下稱「新」）：新星巷弄書屋位於桃園市龜山市區巷弄內，「新星」二字是傳承公公成家時開的店名，是緬懷也是延續。成立至今已近十年，期許為「龜山心驛站」，提供書籍販售，規畫講座、讀書會等活動，邀請社區民眾進行「慢」閱讀運動，在一方天地裡遇見最初、最美的自己。

決定在桃園開設書店的原因是？

新：桃園龜山自古以來是南來北往會經過的地區，人們總匆匆路過，對這個地區所知甚少。想藉由一家地方書店，在日常提供閱讀服務，也讓大家有機會多認識這個地方。

請用一句話形容你心中的桃園。

新：桃園在我心中是一個文化多元，富有包容力與人情味的城市。

開設獨立書店，最重要的一件事？

新：傳達紙本閱讀之於生活猶如維他命般的存在，適時補充，有利強健心神。有了歸屬與認同，幸福感自然提升。

開設書店以來，最難忘的一件事？

新：讀書會是書屋不可或缺的活動。自開立以來，書屋進行精選書推薦，並公告宣傳，邀請民眾共同參與「主題式自選書目」的讀-會，是一場鄰人、朋友和讀友們的聚會，一同享受以書會友的甜蜜時光。因書而聚，讓人與人之間的連結更為緊密，促使許多美好緣分的產生，凝聚並延伸更多地方情感，非常可貴，是最難忘的事。

書店中你最喜歡的一個角落？

新：最喜歡牆後的沙發區。可一覽書店木作書架及木窗門，是具有良好視野的角落。一個人自在，兩個人愉快，即使閉目養神也有滿滿的安全感。

請推薦書店內或桃園當地不可錯過的伴手禮。

新：最推薦桃園龜山人的地方報《龜山不是島》，及龜山小書《想想下 龜山》。皆是認識龜山及地方情感最不可錯過的伴手禮。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的桃園一日遊？

新：書店位於市區商圈，飽餐一頓後，來場龜山人文景點巡禮。1927年落成的曹家洋樓、憲光二村眷村文化園區、龜山眷村故事館，之後往楓茶米休閒園區享受田園的自然風光，再至龜山人信仰中心也是古蹟的壽山巖觀音寺參拜，祈求平安。

圖片提供：新星巷弄書屋。

