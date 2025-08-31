自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進桃園獨立書店！－8之8－閱過山丘有機書店

2025/08/31 05:30

閱過山丘有機書店。閱過山丘有機書店。

■閱過山丘有機書店

書店主人胡佩寰。書店主人胡佩寰。

桃園市龍潭區番仔窩路5號三元宮旁

閱過山丘有機書店的沙發和陽光。閱過山丘有機書店的沙發和陽光。

facebook.com/beyondthehill2021

龍潭在地品牌潭茶。龍潭在地品牌潭茶。

請告訴我們書店的小歷史。

閱過山丘有機書店（下稱「閱」）：這間僅十二點五坪的廟宇倉庫，是2021年設計師胡佩寰返鄉自費五十餘萬整建，現有各界捐募書籍一萬餘冊，提供讀者免費借閱。「有機書店」其實不賣書，是以交換的方式鼓勵閱讀，像種子一樣，在不同的偏鄉小鎮發芽。目前有機書店聯盟在全台灣都有書店，將近四十間都在陸續發光。

決定在桃園開設書店的原因是？

閱：從小在龍潭三和長大，得搭新竹客運去龍潭市區才能有圖書館。現在一天僅三班公車，交通不便，希望打造一個山中居民能五分鐘抵達，舒適閱讀的空間。

請用一句話形容你心中的桃園。

閱：真正的桃花源。

開設獨立書店，最重要的一件事？

閱：成為民眾想主動去閱讀學習的第三空間。

開設書店以來，最難忘的一件事？

閱：爺爺開小貨車帶孫子每週回書店換書。寒暑期辦營隊，讓孩童親自到竹林砍竹筍、料理竹筍大餐，親自走訪茶園，認識茶葉及茶具。

書店中你最喜歡的一個角落？

閱：舒適的沙發，搭配和煦陽光，可以挑一本書坐下來，搭配輕音樂及龍潭的茶品，享受悠閒的午後時光。

請推薦書店內或桃園當地不可錯過的伴手禮。

閱：「Tamlake潭茶─頂級客家茶─龍潭百年福源茶廠聯名好茶」，創辦人來自龍潭，家中世代務茶，2018年自創品牌「潭茶」。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的桃園一日遊？

閱：十點抵達書店，聽聽書店創立的故事。中午享用三和社區媽媽們精心準備的「鍾肇政文學餐」，炒米粉、紅燒肉、酸菜肉片湯等，嘗嘗遠近馳名的好手藝。下午往和窯文創園區，有藝術家駐村，柴燒窯可預約報名製作柴燒茶杯，享受大樹下泡茶的悠閒及買個現烤窯烤麵包，四月底還能欣賞滿山桐花。附近有超讚的「青山吉田」，耶誕節後可採砂糖橘。推薦「繞山花」用餐、買多肉植物、佳河錦鯉園餵魚，「三步五食」用餐及釣魚，「松葉園人文景觀餐廳」創意料理，「三和全家福餐廳」客家料理，「三洽水鄉村餐廳」客家菜，每一間都不能錯過，分多次來訪保證不虛此行。

圖片提供：閱過山丘有機書店。

