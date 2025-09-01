自由電子報
北市交創團50週年委創新曲 經6年打磨《23.5°N, 121°E》9月世界首演

2025/09/01 05:30

「卡特、梁仁模與TSO」音樂會，將由德國斯圖加特國家管弦樂團候任音樂總監卡特（左）指揮，攜手梁仁模共同演出。（北市交提供）「卡特、梁仁模與TSO」音樂會，將由德國斯圖加特國家管弦樂團候任音樂總監卡特（左）指揮，攜手梁仁模共同演出。（北市交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕創團於1969年的台北市立交響樂團（TSO），在慶祝50週年時，委託旅歐作曲家張玹量身打造新曲，經過6年精心打磨，終於要在今年9月世界首演，這首名為《23.5°N, 121°E》的新曲，啟發自阿里山的台灣紅檜，勾勒出中台灣檜木林的生命綿延，為此，作曲家張玹與韓國小提琴家梁仁模（Inmo Yang）在北市交安排下，親自走訪阿里山，把山林靜謐溫暖的聲息織入曲中。

梁仁模（右）與張玹於阿里山為《23.5°N, 121°E》世界首演汲取靈感。（北市交提供）梁仁模（右）與張玹於阿里山為《23.5°N, 121°E》世界首演汲取靈感。（北市交提供）

北市交表示，張玹長年於歐美音樂領域發展，作品富有靈性與視覺感。除委創合作外，樂團今年也邀請他擔任駐團藝術家，透過個人創作脈絡與TSO的合作計畫，從聲音中重新思索「在地、城市與人」的關係。在2025到2027年期間，張玹將為北市交創作室內樂作品套曲並錄製專輯，另規畫室內樂演出。

即將世界首演的《23.5°N, 121°E》小提琴協奏曲，擔綱首演獨奏的梁仁模，是2015年帕格尼尼大賽與2022年西貝流士大賽雙料金牌得主，張玹特別在曲子裡為梁仁模量身打造獨奏段落。張玹說，「我在創作時，拒絕傳統協奏曲裡『英雄獨奏』的敘事，而是將獨奏小提琴視作森林中被凝視的一棵樹，它原來只是眾多生命之一，卻因被看見而成為象徵。獨奏者與樂團不再是主角與陪襯，而是彼此呼吸、共生對話，隱喻生命於多重形態間的循環與重生。」

為了更貼近創作源頭，北市交特別帶領張玹與梁仁模走入台灣山林，親身感受阿里山檜木群的壯麗與靈氣，在自然與人文交織的氛圍中，走入《23.5° N, 121°E》的靈感起點。實際遊歷阿里山之後，梁仁模說，「在山林裡漫步、近身接觸擁抱神木，在詮釋上給了我方向與指引。」他認為能為這部作品進行首演，非常具挑戰性且有意義。

北市交表示，樂團未來將與張玹共同錄製關照大眾心靈、具有療癒力與啟發性的新專輯，透過聲音構築城市人安身立命的心靈空間，在緊張與焦躁的生活節奏中尋得一隅平靜。

北市交2025名家系列「卡特、梁仁模與TSO」，將於9月13日在國家音樂廳，由現任德國斯圖加特國家管弦樂團候任音樂總監澳洲指揮家卡特（Nicholas Carter），指揮北市交，攜手梁仁模共同演出。詳詢OPENTIX。

