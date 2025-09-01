自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

太魯閣峽谷音樂節擴大舉辦 活絡花蓮撫慰震後人心

2025/09/01 05:30

太魯閣峽谷音樂節今年為振興花蓮觀光擴大舉行，除11月登場的主場音樂活動，連續3個月也推出6場小型的文化展演活動，昨天首場活動登場。（太管處提供）太魯閣峽谷音樂節今年為振興花蓮觀光擴大舉行，除11月登場的主場音樂活動，連續3個月也推出6場小型的文化展演活動，昨天首場活動登場。（太管處提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕已連續舉辦20多年的「太魯閣峽谷音樂節」，今年為振興花蓮觀光擴大舉行，除了將於11月登場的主場音樂活動，從8、9、10月份也陸續推出6場小型文化展演活動，首2場活動從8月30日起一連兩天在太魯閣台地登場，太管處指出，9月份的文化展演將在9月20、21日登場，除舞台表演，還有在地市集活動，期盼透過連續活動振興花蓮觀光。

太管處指出，把原本只有1天的音樂節活動延伸為系列活動，定名為「太魯閣峽谷音樂藝術季」，除了將於11月15日登場的主場活動外，8月底已舉行的2場活動，融合太魯閣地景和音樂、舞蹈演出，每一場次都安排文化市集和體驗活動，邀請在地工坊及小農在現場設攤，讓民眾體驗在地工藝和飲食文化特色，主題「攜．守」，代表「陪伴和守護」，更深化和在地合作，一起守護家園和環境，希望撫慰震後人心，也活絡地方經濟活動。

兩天的演出由第1屆《發現太魯閣好聲音》冠軍—游翾和卓馨蘭、糜途樂團、Qurug_夠了ㄛ樂團、峽谷樂舞團，以及第2屆《發現太魯閣好聲音》亞軍—黃國成&劉善羽，用音樂、舞蹈熱力登場；太管處指出，太魯閣峽谷音樂季「悸動秋鳴」文化展演第3、4場將在9月20、21日登場，包括舞台表演，現場市集集結在地傳統美食與工藝職人，並設有DIY手作、太魯閣族服體驗等互動活動，讓遊客感受太魯閣深度的文化魅力，每場活動時間從上午9點半開始，持續到傍晚5點半。詳細活動內容可詢活動官網（www.taroko.gov.tw）。

