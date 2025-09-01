搶看高雄在地原創好劇 「2025正港雄有戲」9月粉墨登場

明華園星字戲劇團《我的明星阿嬤》於10月25、26日演出。

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄年度小劇場盛會「2025正港雄有戲」，9月13日起將由昭香戲劇團《封起大漢的那些往事》熱鬧揭開序幕，4檔由高雄在地劇團創作、風格迥異的原創作品，橫跨傳統戲曲、現代劇場與舞蹈創作，門票正於OPENTIX熱賣中。

高市文化局長王文翠表示，「正港雄有戲」系列自2021年推動至今，已成為高雄在地劇場創作者的重要支持平台，透過公開徵選機制協助劇團穩定創作，提升製作能量，今年4部入選作品各具獨特語言與視角，呈現高雄劇場在地深耕的成果與創新精神，邀請全國觀眾一起進劇場體驗。

文化局表示，今年首檔登場演出為昭香戲劇團《封起大漢的那些往事》，該團為歌仔戲天王陳昭香創立，《封》劇為團隊初次挑戰結合傳統與創新的作品，由新生代吳奕萱擔綱主演，挑戰一人分飾多角。

10月25、26日演出明華園星字戲劇團《我的明星阿嬤》，靈感則源自青少年文學作品田子方的創作《阿嬤的歌仔戲》，由明華園家族第3代接班人陳子權領軍進行創作，融合現代與傳統元素，為歌仔戲注入嶄新情感與觀點，是一齣笑中帶淚、適合闔家觀賞的溫暖作品。

藟艸合作社《身體有詭#3》則於11月1、2日演出，以3人成舞，從台灣城市歷史建築出發，思索身體與空間、歷史與記憶的多重關係，是極具實驗性與空間感的創作；橄欖葉劇團推出的《紅眼睛》為最後壓軸，11月7日至9日將連演4場。詳詢OPENTIX。

