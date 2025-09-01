自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 徐珮芬／我在

2025/09/01 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

◎徐珮芬 圖◎郭鑒予

我在這裡，也在那裡。

我不在這裡，也不在那裡。

我在任何地方，也不在任何地方。你和其他被奪走希望的人一樣四處找我，同時用各種你從未想過的奇怪的方法說服你自己：現在的我過得很好──再也不需要忍受打針的痛苦、不用被迫吞下那些五顏六色的膠囊，也不用被抓起來灌食，感受不屬於我的東西在我身體裡流動的奇異感覺。

偶爾，在你好不容易振作起精神，能夠稍微打掃房間的時候，會從木頭地板上或貓窩中撿到一兩根白色鬍鬚。你小心翼翼將我的鬍鬚放上掌心，用努力捕捉流星的眼神仔細打量。

你不停在尋找光源。你跑去很遠的地方旅行，只為了看星星。

你試圖告訴所有認識我的人：我是好孩子。即便你心底明白：他們並沒有如你所想的那麼在乎我。

當任何人要你再養一隻寵物作伴，你就會微笑。一條安靜的河立刻流過你們之間。你腦中浮現我站在浴室門外等你洗澡出來的畫面。你知道你一直都是一個人。

在我們認識之前、在我們分開之後，都是這樣的。無論我存在與否，這個事實不會改變。

但你仍然強烈希望其他人也要明白：我是無可取代的，你希望他們明白你的悲傷是這個世界上最重要的事，即便你清楚他們也有自己的悲傷。我認識的每個人，都幻想自己的悲傷值得被寫下。

你相信我什麼都知道，也什麼都不知道。你說如果時間被打了一個結，我們永遠停在另外一邊，你是不是就會比較快樂？

如果那一天再重來一次或第二次，像你喜歡的電影那樣反覆循環直到抵達你滿意的結局為止。你希望自己是個無所不能的小說家，修正故事裡所有的錯誤；如果那一天你別漏接動物醫院的第一通來電，如果那一天這座城市的路上再少幾台車子，如果你無論如何堅持留在那裡，不要抱著僥倖的心情回到沒有我的家。現在的你，是不是就會覺得我留下來給你的，比你想像的更多一些？即使你知道，我什麼都沒有留下。

即使你一直都知道：那些我戴過的蝴蝶結項圈不是我、我玩過的鈴鐺球和逗貓棒不是我；外出籠和貓砂盆，也都不是我存在的證明，你到處求來的平安符、厚厚一疊診所的收據，都不能代表我和你之間發生過的事。

你不曾擁有我，所以你一直不知道：如何逃離那種失去我的感受。

我在這裡，也在那裡。

我不在這裡，也不在那裡。

再也看不到我之後，你試著寫下一些關於我的事。你說記得一些美好的畫面：在非常熱的夏天，你們一起理直氣壯地吹冷氣；每當你拆完一個網拍包裹，我就忍不住跳進紙箱裡坐下。

彷彿我才是禮物。

我們遇見彼此的時候，我還很小，小得像一隻從水溝裡撈起來的老鼠。當醫生告訴你我小到很難好好長大，你露出了困惑的表情。

我知道你不願意照顧我，你說你連自己都照顧不好，一邊抱怨著走向櫃台結帳。在很多很多年過去以後，你打電話到那間醫院，請他們把我的第一份病歷寄給你。

後來你確實收到了一封由他們寄出的電子郵件，裡面簡單記著入院的日期和醫生當時做的緊急處置：

2010年10月1日

估計四天大

先餵食

然後是除蚤

像一首詩──那個時候，我聽見你這樣說。

你知道，我都聽見了。

也知道，我其實都在。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應