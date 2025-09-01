【自由副刊】 徐珮芬／我在

圖◎郭鑒予

我在這裡，也在那裡。

我不在這裡，也不在那裡。

我在任何地方，也不在任何地方。你和其他被奪走希望的人一樣四處找我，同時用各種你從未想過的奇怪的方法說服你自己：現在的我過得很好──再也不需要忍受打針的痛苦、不用被迫吞下那些五顏六色的膠囊，也不用被抓起來灌食，感受不屬於我的東西在我身體裡流動的奇異感覺。

偶爾，在你好不容易振作起精神，能夠稍微打掃房間的時候，會從木頭地板上或貓窩中撿到一兩根白色鬍鬚。你小心翼翼將我的鬍鬚放上掌心，用努力捕捉流星的眼神仔細打量。

你不停在尋找光源。你跑去很遠的地方旅行，只為了看星星。

你試圖告訴所有認識我的人：我是好孩子。即便你心底明白：他們並沒有如你所想的那麼在乎我。

當任何人要你再養一隻寵物作伴，你就會微笑。一條安靜的河立刻流過你們之間。你腦中浮現我站在浴室門外等你洗澡出來的畫面。你知道你一直都是一個人。

在我們認識之前、在我們分開之後，都是這樣的。無論我存在與否，這個事實不會改變。

但你仍然強烈希望其他人也要明白：我是無可取代的，你希望他們明白你的悲傷是這個世界上最重要的事，即便你清楚他們也有自己的悲傷。我認識的每個人，都幻想自己的悲傷值得被寫下。

你相信我什麼都知道，也什麼都不知道。你說如果時間被打了一個結，我們永遠停在另外一邊，你是不是就會比較快樂？

如果那一天再重來一次或第二次，像你喜歡的電影那樣反覆循環直到抵達你滿意的結局為止。你希望自己是個無所不能的小說家，修正故事裡所有的錯誤；如果那一天你別漏接動物醫院的第一通來電，如果那一天這座城市的路上再少幾台車子，如果你無論如何堅持留在那裡，不要抱著僥倖的心情回到沒有我的家。現在的你，是不是就會覺得我留下來給你的，比你想像的更多一些？即使你知道，我什麼都沒有留下。

即使你一直都知道：那些我戴過的蝴蝶結項圈不是我、我玩過的鈴鐺球和逗貓棒不是我；外出籠和貓砂盆，也都不是我存在的證明，你到處求來的平安符、厚厚一疊診所的收據，都不能代表我和你之間發生過的事。

你不曾擁有我，所以你一直不知道：如何逃離那種失去我的感受。

我在這裡，也在那裡。

我不在這裡，也不在那裡。

再也看不到我之後，你試著寫下一些關於我的事。你說記得一些美好的畫面：在非常熱的夏天，你們一起理直氣壯地吹冷氣；每當你拆完一個網拍包裹，我就忍不住跳進紙箱裡坐下。

彷彿我才是禮物。

我們遇見彼此的時候，我還很小，小得像一隻從水溝裡撈起來的老鼠。當醫生告訴你我小到很難好好長大，你露出了困惑的表情。

我知道你不願意照顧我，你說你連自己都照顧不好，一邊抱怨著走向櫃台結帳。在很多很多年過去以後，你打電話到那間醫院，請他們把我的第一份病歷寄給你。

後來你確實收到了一封由他們寄出的電子郵件，裡面簡單記著入院的日期和醫生當時做的緊急處置：

2010年10月1日

估計四天大

先餵食

然後是除蚤

像一首詩──那個時候，我聽見你這樣說。

你知道，我都聽見了。

也知道，我其實都在。●

