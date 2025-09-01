【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／那根線

◎韓麗珠

那時候，我和他已分別多年，緣分的線早就在各自漸行漸遠的生命軌跡裡扯斷。

我按下那熟悉的電話號碼，無關牽掛或念想，只是因為那串數字早已烙在我的身體深處。

在三小時之前，我打開家裡的門，發現久病的母親陷入了神志不清的狀況――在嚴寒下脫掉的外套和毛衣散落一地，身上只剩下單衣，顫抖著催促我：「暖水袋！」之後就是破碎的胡亂囈語，眼神渙散。我慌忙叫救護車，接線生在另一端問我她今年幾歲，我腦裡一片空白，嘴巴溜出：「在1942年出生。」救護員抬著擔架站在我家鐵閘外，我鑽來鑽去找不到鑰匙。他們好不容易走進屋子，其中一人為她量了體溫後疑狐地說：「體溫計是壞了嗎？為何溫度這麼低？」是低溫症。那時我就應該要知道。

那是大疫期間，我陪著母親進了醫院，他們把她送進加護病房就把我驅離。我獨自回到房子，自動反應般按下那串手機號碼，無人接聽轉駁留言信箱，嗶一聲之後，當我想說些什麼，波濤就洶湧在我的口鼻之間，我無從阻擋，待浪稍歇，我只能迸出一句：「媽媽入院了。」

一小時後，留言信箱出現了他的擔憂而關切的聲音。那就像在漆黑的末日中發出尖叫，有人回應：「我在這裡。別怕。」

多年前，我斬斷和他之間的那根線，因為他從不以說話回應我。每次當我跟他訴說什麼，他的眼睛只是直直地盯著前方。有時，人要在關係結束後，才清晰地看穿關係的形狀，就像人要失去某些重要的東西，才能洞悉那事物的本質。待我終於能理解，原來我和他之間從不需仰賴言語，已然緊密相依，我們早已各不相干。

緊接著他進入我的生命的，是貓。貓聒噪而好動，總是纏著我說許多話，但我不懂貓語。當貓絮絮不休地對我訴說些什麼，我的眼睛只能直直地盯著前方。我曾經以為貓跟我是不同物種，聽不懂我的說話。有時貓的吼叫刺激著我的神經，我就以各種狠話罵他，說他是全世界最討厭的貓，命令他遠離我，我要丟掉他等等。就像在我小時候，母親對我說的那些話。但貓跟我不同。貓不說人語，他們穿越語言表相，看透人的心肝脾肺腎。無論我如何惡言相向，貓都會走過來，用頭蹭我，用身體擦我，不是狗的討好或忠心。貓對人的憐惜是在說：我懂得你的難過。

偶爾，我想到他，就明白跟貓之間的緣分之線終將在某一刻斷掉。那時我以為自己沒有能力愛貓，我總是無法去愛那些我愛著的人，例如母親。當我看著貓，便想到在某一天，死亡會切斷我和母親之間的線。我決定每天都打一通電話給她。最初，母親驚訝而不解。必定是因為我撥出的電話，像貓的吼叫那樣刺激著她的神經，她用各種狠話擲我。而貓總會適時地跳到拿著電話不知所措的我跟前，伸懶腰、舔毛或來回踱步，就像在提示：「穿透語言，觸碰她。」耳邊的說話便漸漸模糊起來，眼前只有各種貓式伸展，有時我甚至忍不住笑了出來。當貓習慣在夜裡睡在我的肚皮上，我開始聽到電話另一端的母親臉上的表情，她在等待我的電話。

母親過世後，當我要遠遊，貓保姆就來我家，代替我照顧貓。她本來只是工作上的朋友，我從不察覺跟她之間有著線，但貓特別依戀她。貓的身亡，我好像一下子失去僅餘的所有。但我跟貓保姆之間出現了一根粗壯且難以磨滅的線――那頭已經沒有肉身的貓，站在我們中間，牽著我們的手。偶爾，當我要離開居住的城巿一段日子，請她有空時看顧已經沒有貓的房子，我才會想到，我們之間有著線。沒有貓，她仍是貓保姆。

存在是一根繫著線的針，串連所有失去的虛無。所有失去了的人，彼此牽著手，組成了一個圓，包圍著我。那個圓愈來愈大，漸漸我感到只有我，在這廣袤的圓裡。●

■【沉默炸藥】隔週週一見刊。

