自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王思婷／還是不做人了

2025/09/01 05:30

◎王思婷◎王思婷

◎王思婷

每個月的戰爭我還是習慣不了。

沒經歷過的人總以為見血才是最殘忍的，但在健康APP準備走到紅點時，戰爭早已白熱化。在此之前，我會有幾天特別鬱卒、尖銳、一點就爆。毛毛躁躁的記憶變成刺；無關緊要的小事都能罪大惡極。無數人曾在這段時間被我列入此生再也不往來，我會拎出字句證明他人懷有惡意、是在貶低，於內心大火快燒，再將我身周轟得坑坑巴巴。還有幾天我會沮喪到無法動彈，希望所有想將世界毀滅的願力，都能把我這廢物先行摧毀。對鮮血襲來如坐針氈，又怕血不流是病痛徵兆，直到當月的攻擊終於離去，才能把時間留給自我譴責與收拾殘局。

如果月經是一部經，音律肯定是我經前的憂鬱哀鳴，與經痛的嚎叫掙扎，像汙穢惡靈的哭號。畢竟根據女孩到女人的定義，來月經就是穢身，陰道出來的都是穢物。我想了想，分泌物，根據狀態不同有正常與不健康的解讀；血，打仗哪會不見血；人，喔，那的確，看看我。

我還是太早把自己當人看了，光從女孩到女人都到不了。想起曾有女偶像直播時不小心露出衛生棉包裝，慌忙藏起掩蓋自己是穢身的事實，直播觀眾見獵心喜喊「非處女確定」，慶賀又找到可以燒的女巫。炎上是炎上了，但女孩到女人的步驟還是想得太簡單了，以為性交引起的陰道冠撕裂偶然出血就是經血，經痛就是破處與做太激烈的痛，做愛完才來月經，跟認為置入性生理用品是情趣用品的是同樣的夢想家。「妳敢說放進棉條不會爽嗎？」他們怒吼。我痛哭跪求，如果有這樣美好的世界，請務必讓我投胎成新的穢物，我就不用忍受經期衝撞性欲，錐心撓股的掙扎；不用夜夜擔心突襲，床上血跡擦拭無效，從硬幣擴散成大面積淺黃水痕，像誰尿在上面占地為王。衛生棉堆在腿間悶熱溼黏難掩異味；浸泡布衛生棉的血水氣味汗鹹帶有鐵鏽質地；子宮頸太低放入棉條擦過發痠，與吸飽乾燥的棉條抽出時嫩肉的刺痛；月亮杯與碟片弄得滿手血，或是消毒的煩躁疲憊。選一個吧，都是要忍的，我們穢身最擅長吃苦耐勞，吃個止痛藥都有人急喊傷身，吃了也不一定有效。真要做夢的話，我希望先通過國家考試，領取子宮裝上，才會做愛來月經，獲得生育後遺症大禮包。反正不適合當雙親的人太多了，還是少從陰道出產穢物吧。

可惜夢只是夢，月經初來踏上不歸路後，我就彷彿不能不以當個女人為人生志向：做愛變成真正的女人，結婚成為有肩膀依靠的女人，再跟丈夫做人，成為圓滿完整的女人。罷了，我不做女人了，反正完整的女人也不是人。說月經的苦，人只會說，我有辦法讓妳十個月不會來月經，妳要不要？●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應