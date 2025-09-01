【自由副刊】 王思婷／還是不做人了

◎王思婷

每個月的戰爭我還是習慣不了。

沒經歷過的人總以為見血才是最殘忍的，但在健康APP準備走到紅點時，戰爭早已白熱化。在此之前，我會有幾天特別鬱卒、尖銳、一點就爆。毛毛躁躁的記憶變成刺；無關緊要的小事都能罪大惡極。無數人曾在這段時間被我列入此生再也不往來，我會拎出字句證明他人懷有惡意、是在貶低，於內心大火快燒，再將我身周轟得坑坑巴巴。還有幾天我會沮喪到無法動彈，希望所有想將世界毀滅的願力，都能把我這廢物先行摧毀。對鮮血襲來如坐針氈，又怕血不流是病痛徵兆，直到當月的攻擊終於離去，才能把時間留給自我譴責與收拾殘局。

如果月經是一部經，音律肯定是我經前的憂鬱哀鳴，與經痛的嚎叫掙扎，像汙穢惡靈的哭號。畢竟根據女孩到女人的定義，來月經就是穢身，陰道出來的都是穢物。我想了想，分泌物，根據狀態不同有正常與不健康的解讀；血，打仗哪會不見血；人，喔，那的確，看看我。

我還是太早把自己當人看了，光從女孩到女人都到不了。想起曾有女偶像直播時不小心露出衛生棉包裝，慌忙藏起掩蓋自己是穢身的事實，直播觀眾見獵心喜喊「非處女確定」，慶賀又找到可以燒的女巫。炎上是炎上了，但女孩到女人的步驟還是想得太簡單了，以為性交引起的陰道冠撕裂偶然出血就是經血，經痛就是破處與做太激烈的痛，做愛完才來月經，跟認為置入性生理用品是情趣用品的是同樣的夢想家。「妳敢說放進棉條不會爽嗎？」他們怒吼。我痛哭跪求，如果有這樣美好的世界，請務必讓我投胎成新的穢物，我就不用忍受經期衝撞性欲，錐心撓股的掙扎；不用夜夜擔心突襲，床上血跡擦拭無效，從硬幣擴散成大面積淺黃水痕，像誰尿在上面占地為王。衛生棉堆在腿間悶熱溼黏難掩異味；浸泡布衛生棉的血水氣味汗鹹帶有鐵鏽質地；子宮頸太低放入棉條擦過發痠，與吸飽乾燥的棉條抽出時嫩肉的刺痛；月亮杯與碟片弄得滿手血，或是消毒的煩躁疲憊。選一個吧，都是要忍的，我們穢身最擅長吃苦耐勞，吃個止痛藥都有人急喊傷身，吃了也不一定有效。真要做夢的話，我希望先通過國家考試，領取子宮裝上，才會做愛來月經，獲得生育後遺症大禮包。反正不適合當雙親的人太多了，還是少從陰道出產穢物吧。

可惜夢只是夢，月經初來踏上不歸路後，我就彷彿不能不以當個女人為人生志向：做愛變成真正的女人，結婚成為有肩膀依靠的女人，再跟丈夫做人，成為圓滿完整的女人。罷了，我不做女人了，反正完整的女人也不是人。說月經的苦，人只會說，我有辦法讓妳十個月不會來月經，妳要不要？●

