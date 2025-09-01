自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 Yama／人魚

2025/09/01 05:30

◎Yama

◎Yama

日常是無盡的藍。

像是長了雙腳仍走不上岸的人魚，被囚禁在一座滿載歡笑的不夜城。城牆內處處刷上笑聲，賭場、酒吧、滑水道、自助餐廳，當然還有我們的臉。

這座城共計十三層，員工宿舍在第二層，狹窄空間住了四人，自然是上下舖。離海僅一牆之隔，看不見，也聽不著，唯有引擎聲清晰不過，轟隆轟隆；彷彿提醒聽得見的人，別忘了自己的身分。縱使爬到上層，也只是暫時的。

下班時間不得現身客人面前，必須走特殊通道，在特定範圍活動，一日限領兩杯啤酒。想花錢消愁？萬萬不行，酒精濃度超標不能上工，會挨罰。離岸漸遠，自會摸索出一套排解寂寞方式；排不了的，便下船了。

有一說，海如此湛藍，是因為染上討海人的憂傷。

生活時時觸礁、走不到出口，曾以為投靠大海等於投奔自由，逃離背叛、逃離原生家庭、逃離四處滋長的情緒勒索。未料，海上之城不過是另一種枷鎖，層層疊疊；如今，跑船節奏深深刻進肌肉記憶，日子流轉幾座漂泊島嶼之間，早已忘了陸地長成什麼模樣，更不記得回家的路怎麼走。

同舟共濟的C是哈爾濱女孩，單親家庭長大，這是她踏上的第二艘郵輪，下海理由和多數人無異：有錢掙、不愁食宿、賺多少存多少。畢竟放眼望去無處花，只能兌換無邊無際的藍，可以給老家寄錢，很多的錢。

起初支撐她的是大船入港、手機跳出彼岸捎來的問候。後來，訊號再強，也收不到訊息了。海變，在船上並非新鮮事，不變才新鮮；賣身契一簽就是八個月，一片汪洋足以撲滅無數愛火。她變得鮮少上岸，彌足珍貴的休息時間梭哈補眠，好有力氣撐起下一回長達十二小時的微笑。

再後來，收到通知，母親病危。當下船進那霸港，時間顯示兩天前。

人生輸得只剩一片海，她說。

得知C成為衛星上離船遠去的星點，是在食不下嚥的夜宵時刻，值班經理告知的語氣，還以為掉落的只是一塊麵包屑；滿身疲憊爬上臥舖，看著隔壁空蕩蕩的下舖，自責沒能握住溺水的手。像魚般縱身落入黝暗大海、濺起輕盈水花那刻，她是真的自由了吧？跳脫這艘巨大、充滿餘裕歡笑的漂流監獄，她終於自由。

船隻返港，站在甲板俯瞰同期拎起行囊，一個個躍上陸地、腳步循著確切方向前進；至於迎接我的是，上千名等著被娛樂的陌生面孔，以及全新的八個月。

海面湧起如絲般的浪，狠狠瞇眼向前望去，日常依舊是無盡的藍，我們倒成了真正的人魚。●

