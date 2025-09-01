【家庭plus．開學囉】班親會 家長多參與

圖／達志影像

文／慧音

曾聽聞有些家長這樣形容班親會：「很浪費時間」、「很無聊」、「都是老師在說話」、「就只是在繳班費，聽學期班級收支，選出家長代表和總務而已」。

其實能理解家長為何會有這種反應，但是與其抱怨，不如轉移目光，思考舉辦班親會背後更深層的意義。孩子除了家庭外，待最長時間的地方就是學校，父母對於他們在校日常若興趣缺缺，甚至認為聆聽「校園大小事」是枉費時日，又怎能期望孩子「樂於上學」呢？

我碰過不少費盡心思籌備班親會的老師，有「給家長的一封信」、「親職教育文章分享」、「以孩子作品布置教室」、「由孩子親自書寫邀請卡片」等等。也遇過心思細膩的暖師，在會中不時提及每個孩子表現，讚揚長處、優點，讓家長感覺到自己的孩子有受重視及關心，也更有參與感，實為貼心之舉。

曾見專科同學，在臉書上分享她去參加親師座談會時，學校規畫了家長體驗鹿角蕨上板的活動，結束後老師還特別預告，下次班親會，會再繼續教學拆側芽方法，請家長務必用心照顧至下回班親會再見。這個活動既可紓壓療癒心情，又可與孩子分享手作心得，真的是個很棒的體驗，更重要的是，已經和家長預約好「下次再見」，由此可見校方用心。

就我個人來說，認為參加班親會，有幾個重要面向：

第一，了解老師的教學風格、理念，畢竟是除了父母之外，長時間教育孩子的重要人物，影響至深，無疑是陪伴孩子成長的重要伙伴。

第二，家長出席，代表著重視且關心孩子校園生活及學習狀況，相信老師會更願意悉心教導孩子。如果連你都不重視、關心自己孩子，又怎麼能奢望別人做到呢？

第三，參觀孩子上課的教室、欣賞其作品、觀察座位周遭是哪些同學、認識其他家長，都可以與他們有更多的校園話題聊天，孩子也會更樂於分享在校生活，對於增進親子感情可是有大大加分的效果喔！

第四，「面對面」親師交流互動，這也是我堅信一定要出席的重要原因，透過老師分享孩子學習態度及在校表現，一方面可以觀察到老師對孩子的了解是否足夠，另一方面也可以看到孩子在學校和家庭之間的表現差異。此外，藉由家長提供的一些線索及資訊，更可以幫助孩子在學校得到更妥善的照顧與協助。

還記得上一次參加完班親會回到家後，兒子立刻很開心跑過來詢問：「爸爸，你有看到我的座位很乾淨整齊嗎？」兒子因為知道父母會參加，還會坐在他的位置上，所以特別整理了自己的座位。

正值青春期的長子，國中生同儕力量擴張，對於學校的事大多蜻蜓點水帶過，喜歡保有自己的祕密空間，剛好藉由這次學校親師座談，了解班級風氣、孩子們普遍有什麼狀況，老師也細心提供教學方法及管道並加以解說，讓家長思考怎麼在旁協助孩子規畫課業學習、升學進路，不但更接近孩子的日常，也可以偶爾在適當時機切入一點輕鬆校園話題，避免反覆詢問造成孩子厭煩，一舉數得。

下回再收到班親會通知單，請排除萬難、踴躍參加，孩子要健康的茁壯成長，家長支持的力量無可取代。時間稍縱即逝，無法停留也不可逆轉，千萬不要錯失良機，把握每一次可以拉近彼此距離的機會。

