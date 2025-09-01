自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】試著放下手機吧

2025/09/01 05:30

試著放下手機吧試著放下手機吧

文／Sowhat

小時候，爸媽總叮嚀我們不要一直看電視，坐遠一點，會傷眼睛；可是長大之後，換成了身為兒女的我們碎念父母，不要一直看手機、手機很多詐騙訊息，螢幕又那麼小，長時間低頭很容易產生頸椎問題……

為了減少爸媽看手機的時間，我們開始刻意找爸媽感興趣的節目、影片，放到電視上全家一起看，除了藉此減少盯著手機的時間，也多了一段有趣的家庭影音時光，一點一點找回更多面對面的閒話家常。

生活環境不斷變化，世代差異有了不同的困擾，空閒娛樂放鬆的方式也跟著轉變，30年前，當我們不看電視時，會跟朋友在巷子裡打羽球、騎腳踏車、傳接球、跳繩。而現在，手機卻能形影不離、無所不在，似乎所有的空閒時間都被手機占據，就算是一起用餐，也少了閒聊，取而代之的是各自使用手機的沉默。手機確實能縮短與外地親朋好友之間的距離，但似乎也拉開了與身旁親人之間的距離。

或許，我們要開始意識到，放下手機就是一件需要學習培養的事，不要被網路使用者大數據的習慣吸引誘惑，總是沉迷到聽不見身邊人的聲音，而是將目光放回周遭的真實世界。

