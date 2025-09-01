限制級
【家庭plus】我家的餐桌
圖／如比媽
共餐人數：5人
菜色說明：炎炎夏日、氣溫飆升，即使每天使出渾身解數、絞盡腦汁變換菜色，家人卻依然興趣缺缺，常常三兩口草草了事，讓人不免心灰意冷。今天決定暫時放下那些精心設計的菜單，走一個簡單又隨興的路線。
翻翻冰箱，正好有親家公親手栽種的小黃瓜，立刻拿來涼拌去暑氣；再把長豆、香菇與肉絲一同慢火熬煮成豆仔粥，香氣撲鼻；另搭配一盤當令的辣炒筍片，還有自家滷的茶葉蛋，飯後再切上一顆清脆爽口的蘋果，簡單又清爽。
原以為這樣的一餐只是勉強應付，沒想到卻大獲好評，不僅盤盤清空，連鍋底都被挖得一乾二淨。看著家人滿足的神情，才發現，有時最平凡的滋味，反而最動人。（文、圖／如比媽）
