自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國台交新樂季宣告 首席客席指揮水藍領軍探索北歐聲音風景

2025/09/02 05:30

國台交新樂季記者會，左起長笛演奏家陳廷威、副團長林麗如、首席客席指揮水藍、駐團藝術家陳毓襄、團長歐陽慧剛、鋼琴演奏家張凱閔。（記者凌美雪攝）國台交新樂季記者會，左起長笛演奏家陳廷威、副團長林麗如、首席客席指揮水藍、駐團藝術家陳毓襄、團長歐陽慧剛、鋼琴演奏家張凱閔。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團（NTSO）昨（1）日舉辦2025/26樂季宣告記者會，開季音樂會將由首席客席指揮水藍領軍，攜手大提琴名家王健、NTSO中提琴首席蕭惠珠，共同演繹理查．史特勞斯交響詩《唐吉訶德》；並於音樂會下半場以西貝流士《第5號交響曲》揭開這個樂季的重要核心：北歐。

屢獲國際大獎的長笛演奏家陳廷威（右）與鋼琴演奏家張凱閔，於記者會現場演出。（記者凌美雪攝）屢獲國際大獎的長笛演奏家陳廷威（右）與鋼琴演奏家張凱閔，於記者會現場演出。（記者凌美雪攝）

做為國台交首席客席指揮，長年旅居丹麥的水藍，對北歐文化有著深刻體悟，水藍表示：「我從2002年起便定居丹麥，北歐音樂對我來說非常親近，也一直希望能把這份聲音帶來台灣與觀眾分享。近年來歐美許多樂團都積極演出丹麥作曲家尼爾森的作品，我覺得是時候讓台灣的觀眾也一同感受了！」

樂季主題「聲在遠方，路在此刻」，即聚焦在北歐西貝流士（Jean Sibelius）、尼爾森（Carl Nielsen）、葛利格（Edvard Grieg）等3位作曲巨匠。水藍將帶領國台交探索西貝流士的空靈自然、尼爾森的精神辯證、葛利格的民謠詩意，鋪展自然、人文與靈魂對話的聲音風景。

除北歐系列之外，國台交表示，今年適逢創團80週年，國台交也規畫了團慶系列音樂會，重現1945年首演曲目，並委託作曲家張菁珊創作《八十新章》世界首演，於傳承與創新之間，書寫樂團歷史新頁。

國台交的好朋友奧地利知名小提琴家萊納．霍內克，以及國內知名鋼琴家陳毓襄，再度擔任駐團藝術家，陳毓襄昨日也出席了記者會，談到與國台交合作的情誼，笑說，「過去經歷過『臨危受命』，代打全本拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲的經驗，在與國台交的合作過程中，我總是樂在其中，能在樂團80週年的時刻，與大家分享葛利格鋼琴協奏曲，對我來說既是挑戰，也是難得而珍貴的回憶。」

新樂季還有很多國內外重量級音樂家將登場，包括客席指揮簡文彬、陳美安、楊書涵、莊東杰、大植英次、安德烈亞斯．德爾夫斯與張弦；獨奏家陣容則涵蓋鋼琴陳毓襄、張凱閔，小提琴朴秀藝、王崢嶸，大提琴王健、楊．沃格勒、吳沛軒與吳沛祺，笛陳中申、長笛陳廷威、單簧管強尼．泰西耶等。

國台交團長歐陽慧剛表示，職業樂團在台灣經營不容易，因為藝文活動很多，還有很多國外樂團來台演出，「但我們充滿信心 不斷努力。」他強調，樂團的任務就是持續做好4件事：音樂演奏、人才培育、教育推廣，以及資料典藏。隨著2025/26新樂季啟程，NTSO將繼續以音樂為核心，把歷史和未來連結起來，實踐國家樂團的使命。詳詢國台交官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應