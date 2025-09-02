【藝術文化】國台交新樂季宣告 首席客席指揮水藍領軍探索北歐聲音風景

國台交新樂季記者會，左起長笛演奏家陳廷威、副團長林麗如、首席客席指揮水藍、駐團藝術家陳毓襄、團長歐陽慧剛、鋼琴演奏家張凱閔。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團（NTSO）昨（1）日舉辦2025/26樂季宣告記者會，開季音樂會將由首席客席指揮水藍領軍，攜手大提琴名家王健、NTSO中提琴首席蕭惠珠，共同演繹理查．史特勞斯交響詩《唐吉訶德》；並於音樂會下半場以西貝流士《第5號交響曲》揭開這個樂季的重要核心：北歐。

做為國台交首席客席指揮，長年旅居丹麥的水藍，對北歐文化有著深刻體悟，水藍表示：「我從2002年起便定居丹麥，北歐音樂對我來說非常親近，也一直希望能把這份聲音帶來台灣與觀眾分享。近年來歐美許多樂團都積極演出丹麥作曲家尼爾森的作品，我覺得是時候讓台灣的觀眾也一同感受了！」

樂季主題「聲在遠方，路在此刻」，即聚焦在北歐西貝流士（Jean Sibelius）、尼爾森（Carl Nielsen）、葛利格（Edvard Grieg）等3位作曲巨匠。水藍將帶領國台交探索西貝流士的空靈自然、尼爾森的精神辯證、葛利格的民謠詩意，鋪展自然、人文與靈魂對話的聲音風景。

除北歐系列之外，國台交表示，今年適逢創團80週年，國台交也規畫了團慶系列音樂會，重現1945年首演曲目，並委託作曲家張菁珊創作《八十新章》世界首演，於傳承與創新之間，書寫樂團歷史新頁。

國台交的好朋友奧地利知名小提琴家萊納．霍內克，以及國內知名鋼琴家陳毓襄，再度擔任駐團藝術家，陳毓襄昨日也出席了記者會，談到與國台交合作的情誼，笑說，「過去經歷過『臨危受命』，代打全本拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲的經驗，在與國台交的合作過程中，我總是樂在其中，能在樂團80週年的時刻，與大家分享葛利格鋼琴協奏曲，對我來說既是挑戰，也是難得而珍貴的回憶。」

新樂季還有很多國內外重量級音樂家將登場，包括客席指揮簡文彬、陳美安、楊書涵、莊東杰、大植英次、安德烈亞斯．德爾夫斯與張弦；獨奏家陣容則涵蓋鋼琴陳毓襄、張凱閔，小提琴朴秀藝、王崢嶸，大提琴王健、楊．沃格勒、吳沛軒與吳沛祺，笛陳中申、長笛陳廷威、單簧管強尼．泰西耶等。

國台交團長歐陽慧剛表示，職業樂團在台灣經營不容易，因為藝文活動很多，還有很多國外樂團來台演出，「但我們充滿信心 不斷努力。」他強調，樂團的任務就是持續做好4件事：音樂演奏、人才培育、教育推廣，以及資料典藏。隨著2025/26新樂季啟程，NTSO將繼續以音樂為核心，把歷史和未來連結起來，實踐國家樂團的使命。詳詢國台交官網。

