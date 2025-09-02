自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】許瀞心將率台灣國樂團捷克巡演 並為故宮文物百選大展開幕演出

2025/09/02 05:30

台灣國樂團新任首席客席指揮許瀞心。（張震洲攝，傳藝中心提供）台灣國樂團新任首席客席指揮許瀞心。（張震洲攝，傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心宣布，邀請知名指揮家許瀞心擔任台灣國樂團「首席客席指揮」，任期自9月1日起至2028年8月31日；同時，由文化部「風潮計畫」支持的「寶島之聲」台灣國樂團2025捷克巡演，即由許瀞心親自領軍，將於9月9日至15日訪捷克，並於9月11日為故宮在捷克大展進行開幕演出。

許瀞心將率台灣國樂團赴捷克巡演。（傳藝中心提供）許瀞心將率台灣國樂團赴捷克巡演。（傳藝中心提供）

傳藝中心表示，許瀞心早在2017年即受邀擔任台灣國樂團指揮研習營客座指導；其後更在2017至2019年間，連續3年擔任「菁英爭揮–NCO指揮新秀選拔」評審委員，長期協助指揮人才的培育與選拔。許瀞心則表示，台灣國樂團自創團40年來始終秉持初心，不僅為當代創作提供舞台，也同時汲取本土素材、培育人才，並在教育扎根、社區推廣、多元社會等層面做出卓越貢獻。期盼能與台灣國樂團攜手邁進，繼續扎根本土、交融新舊，在跨界創新與國際連結中開拓新局。

此次許瀞心率台灣國樂團訪捷克，將於文化部、外交部及故宮於捷克國家博物館共同舉辦的「故宮文物百選及其故事」開幕式演出，演繹〈蜂炮節〉、〈望春風〉、〈湖岸月光〉、《臺灣民謠組曲》與〈高山青〉等作品；之後，樂團亦將於9月11日至13日在捷克音樂博物館推出歌仔戲工作坊、兩場《寶島辦桌》劇場音樂會與一場文化講座，持續向歐洲觀眾展現台灣傳統藝術的多元風貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應