【藝術文化】許瀞心將率台灣國樂團捷克巡演 並為故宮文物百選大展開幕演出

台灣國樂團新任首席客席指揮許瀞心。（張震洲攝，傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立傳統藝術中心宣布，邀請知名指揮家許瀞心擔任台灣國樂團「首席客席指揮」，任期自9月1日起至2028年8月31日；同時，由文化部「風潮計畫」支持的「寶島之聲」台灣國樂團2025捷克巡演，即由許瀞心親自領軍，將於9月9日至15日訪捷克，並於9月11日為故宮在捷克大展進行開幕演出。

許瀞心將率台灣國樂團赴捷克巡演。（傳藝中心提供）

傳藝中心表示，許瀞心早在2017年即受邀擔任台灣國樂團指揮研習營客座指導；其後更在2017至2019年間，連續3年擔任「菁英爭揮–NCO指揮新秀選拔」評審委員，長期協助指揮人才的培育與選拔。許瀞心則表示，台灣國樂團自創團40年來始終秉持初心，不僅為當代創作提供舞台，也同時汲取本土素材、培育人才，並在教育扎根、社區推廣、多元社會等層面做出卓越貢獻。期盼能與台灣國樂團攜手邁進，繼續扎根本土、交融新舊，在跨界創新與國際連結中開拓新局。

請繼續往下閱讀...

此次許瀞心率台灣國樂團訪捷克，將於文化部、外交部及故宮於捷克國家博物館共同舉辦的「故宮文物百選及其故事」開幕式演出，演繹〈蜂炮節〉、〈望春風〉、〈湖岸月光〉、《臺灣民謠組曲》與〈高山青〉等作品；之後，樂團亦將於9月11日至13日在捷克音樂博物館推出歌仔戲工作坊、兩場《寶島辦桌》劇場音樂會與一場文化講座，持續向歐洲觀眾展現台灣傳統藝術的多元風貌。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法