【藝術文化】寶藏巖「巷弄藝術節」放電中 創作能量點亮公館街區

2025/09/02 05:30

李娜賢裝置藝術〈DMDLÄ：生命的航行〉位於水源町公園 。
（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由寶藏巖國際藝術村主辦的「南方放電 NOW 公館－巷弄藝術節」即日起至11月2日於台北市水源市場、公館街區及寶藏巖國際藝術村展開。今年以「放電」為核心意象，象徵藝術村長年累積的創作能量走出山城，透過多元藝術介入日常場域，促成跨域合作與在地參與，讓藝術發生於社區生活之中。

陳婉宜裝置藝術〈榔松〉位於水源市場２樓。（台北市文化局提供）

本屆參展的７組藝術家包括台灣的凌宗廷、陳治旭、陳婉宜與張庭嘉，韓國的文恩娥（Lizzy Moon）、李娜賢（Namia Leigh），以及美國跨域表演團體 Every Body Meeting。所有展出作品皆為藝術家專為此活動創作的新作，涵蓋裝置、聲音、表演與互動媒體，帶來豐富的感官體驗。

展覽亮點包括凌宗廷的聲音裝置〈這不只是你的鳴唱〉，觀眾可輸入願望並轉化為聲音，探討在訊息交疊下的聆聽權；陳婉宜〈榔松〉以燈光盆景典藏街景光源，凝視日常中的微小光影；張庭嘉在〈水源市場〉中結合繪畫與音樂專輯，描繪市場氛圍與記憶；陳治旭則以剪紙創作〈煥民生活〉、〈城南印象〉，重現台北城南的歷史紋理。

來自韓國的文恩娥在回收紅磚花園展出〈感官交織〉，結合自然與時間變化；李娜賢的〈DMDLÄ：生命的航行〉則以懸浮獨木舟與氣球裝置串連生態與記憶。Every Body Meeting則以水源市場與街區為舞台，結合肢體表演與多媒材裝置，觀眾可自由走動參與，體驗如同逛街般的藝術互動。

除展覽外，活動安排多項互動任務，包括「充電進行中」解謎遊戲、「南方時光膠囊」明信片創作，以及「蟾術大釋放」公仔尋找，邀請民眾探索街區藝術驚喜。周邊活動則有「台灣感性：南方走拍」攝影工作坊，由攝影師汪正翔帶領走訪公館與水源市場，思考城市中的觀看與凝視。

