自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．全球觀測站】厭陽到戀陽 與陽光和解

2025/09/02 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／趙凱喬

曾幾何時，我視陽光如洪水猛獸，夏日對我而言等同酷刑。出門絕對陽傘、帽子不離身，加上易出大汗、極度易被蚊蟲叮咬的體質，炎夏更是不愛往戶外走跳，能待室內就待室內。

但是，自從來到美國，長居數年，一切竟然慢慢翻轉。

記得初到時，深感加州灣區的氣候宜人舒爽，但舒爽歸舒爽，紫外線還是令我懼怕，骨子裡的厭陽心態依舊，擔心曬黑、害怕老化，所以時常刻意躲著日頭、窩在室內，出門運動也盡量選在日落之後。起初還欣喜汗量減少，夏日不用吹冷氣也全身乾爽，但時間一久，竟發現體質悄悄有了變化。

以前在台灣，日常解便往往久候不至，動不動就尋找幫助腸胃蠕動的健康食品；而來美生活後，飲食作息都沒什麼改變，卻是經常性的腹瀉，就連夏日待在室內、沒開空調也常常手腳冰冷，後來看了中醫，說我體內太寒，中醫師建議我多吃些辛香料、多曬些太陽，於是我試著在有陽光的時段出門散步。

原以為自己天生與陽光水火不容，卻沒想到，加州灣區的太陽改寫了我從前的偏見。這裡的陽光明亮卻溫柔，既暖且透，充滿生命力，不像許多地方的烈日那般張牙舞爪、讓人渾身不適，最重要的是，走進花草樹叢也從不被蚊子襲擊。

即便是盛夏的高氣溫，乾爽的空氣也讓熱意變得可親，沒了悶、濕、黏、膩，驚覺陽光竟可以如此迷人，這也促使我更有意願投入大自然的懷抱。

慢慢的，我已不再懼怕陽光的直接照射，現在甚至是一日沒接觸到暖陽，就覺得渾身不舒適。從前恨透走進野外，如今是眷戀大自然；從沒想過曾經高跟鞋、陽傘、只在室內休閒娛樂的我，現在是運動鞋、棒球帽、每週山區健走的戶外咖。去一些餐廳或咖啡廳時，我甚至也會主動要求在照得到陽光的戶外區用餐，那是我住台灣時絕對不可能發生的事情。

有時午夜夢迴之際，都覺得不可思議，想說這真的是自己嗎？還是我被其他靈魂附了身？有種把一輩子活成了兩輩子，像是沒喝孟婆湯就去投胎轉世的感覺，除了喜好、生活習慣和價值觀180度改變，還連體質也跟著逆轉。

雖然偶爾還是會懷念曾經那個搭捷運、逛展覽、泡電影院和百貨公司的自己，但我更慶幸有機會重新認識自己的身體、重新認識大自然的美好，並與「陽光」徹頭徹尾地和解。往日的恐懼成了今日的溫暖，都說「環境」會改變一個人的思維，真的，此言不假，我親身經歷。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應