【家庭plus．全球觀測站】厭陽到戀陽 與陽光和解

圖／達志影像

文／趙凱喬

曾幾何時，我視陽光如洪水猛獸，夏日對我而言等同酷刑。出門絕對陽傘、帽子不離身，加上易出大汗、極度易被蚊蟲叮咬的體質，炎夏更是不愛往戶外走跳，能待室內就待室內。

但是，自從來到美國，長居數年，一切竟然慢慢翻轉。

記得初到時，深感加州灣區的氣候宜人舒爽，但舒爽歸舒爽，紫外線還是令我懼怕，骨子裡的厭陽心態依舊，擔心曬黑、害怕老化，所以時常刻意躲著日頭、窩在室內，出門運動也盡量選在日落之後。起初還欣喜汗量減少，夏日不用吹冷氣也全身乾爽，但時間一久，竟發現體質悄悄有了變化。

以前在台灣，日常解便往往久候不至，動不動就尋找幫助腸胃蠕動的健康食品；而來美生活後，飲食作息都沒什麼改變，卻是經常性的腹瀉，就連夏日待在室內、沒開空調也常常手腳冰冷，後來看了中醫，說我體內太寒，中醫師建議我多吃些辛香料、多曬些太陽，於是我試著在有陽光的時段出門散步。

原以為自己天生與陽光水火不容，卻沒想到，加州灣區的太陽改寫了我從前的偏見。這裡的陽光明亮卻溫柔，既暖且透，充滿生命力，不像許多地方的烈日那般張牙舞爪、讓人渾身不適，最重要的是，走進花草樹叢也從不被蚊子襲擊。

即便是盛夏的高氣溫，乾爽的空氣也讓熱意變得可親，沒了悶、濕、黏、膩，驚覺陽光竟可以如此迷人，這也促使我更有意願投入大自然的懷抱。

慢慢的，我已不再懼怕陽光的直接照射，現在甚至是一日沒接觸到暖陽，就覺得渾身不舒適。從前恨透走進野外，如今是眷戀大自然；從沒想過曾經高跟鞋、陽傘、只在室內休閒娛樂的我，現在是運動鞋、棒球帽、每週山區健走的戶外咖。去一些餐廳或咖啡廳時，我甚至也會主動要求在照得到陽光的戶外區用餐，那是我住台灣時絕對不可能發生的事情。

有時午夜夢迴之際，都覺得不可思議，想說這真的是自己嗎？還是我被其他靈魂附了身？有種把一輩子活成了兩輩子，像是沒喝孟婆湯就去投胎轉世的感覺，除了喜好、生活習慣和價值觀180度改變，還連體質也跟著逆轉。

雖然偶爾還是會懷念曾經那個搭捷運、逛展覽、泡電影院和百貨公司的自己，但我更慶幸有機會重新認識自己的身體、重新認識大自然的美好，並與「陽光」徹頭徹尾地和解。往日的恐懼成了今日的溫暖，都說「環境」會改變一個人的思維，真的，此言不假，我親身經歷。

