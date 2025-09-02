限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【家庭plus．生活停看聽】想像變身 下廚樂
想像變身 下廚樂
文／明太子
吃飯是一件享受、愉快的事，但煮飯對大多數人來講，可能就是一件苦差事。
最近創造攝影機自錄的煮菜方法，整個心態都慢慢改變；想像自己面對的是眾多線上觀賞的觀眾，不再只是枯燥的廚房牆壁，有攝影機對著自己，所以要很優雅地煮飯，例如空心菜適合大火快炒，煎虱目魚的時候不要急著翻面，要讓油脂流出，並且在中小火煎的過程，用廚房紙巾吸掉多餘的油。有時還拿起長長的木筷子，總舖師式的架勢十足，邊煎邊煮，內心邊講解，想像和享受自己是優雅大廚、料理達人的快感，自信從容做出一盤盤的家常拿手菜。
請繼續往下閱讀...
不論是自己慣常的拿手菜，或是創新菜色都好，過程中成就感滿滿。煮菜不再是難熬的事，一家人也吃得心喜；畢竟這「家內主廚」做出來的菜，不但有愛心，還注入過程中的滿滿快樂，顯得更加好吃呢。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應