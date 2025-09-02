【自由副刊】 黃春美／清明訪羅葉師

圖◎SHIANGCC

◎黃春美 圖◎SHIANGCC

掃墓日，藍天淺淺，有陽光，到納骨塔二樓探望公公和婆婆的骨灰罐櫃，再到五樓看看羅葉老師。

時間飛快，羅老師遠行已十五年，告別式情景記憶猶新，當晚的夢，亦彷如昨夜。

請繼續往下閱讀...

也是淺淺的藍天，也有陽光，遠處，羅老師牽著一隻大黑狗走來，神態安適，沒有招呼。我蹲下來逗狗兒玩，問他狗兒叫什麼名字，這才開口說了四個字，像是來自一個遙遠國度的語言。我跟著複述，無法說準，一次又一次，總算把狗名讀出……

醒來後依稀記得狗兒的名字，但不消片刻，記憶便模糊了，努力想，還是想不起來。老師家的老狗「湖邊」，是在長埤湖湖畔撿到的。大概到西方極樂世界又領養了一隻吧。至於那狗兒的名字，也許，是在往西方的某段路撿到的，就起了那段路的路名，梵語嗎？我陌生的語言。

之後，我隔一段時間就去老師家看看「湖邊」。人去樓空，門窗緊閉，湖邊有時趴在門口，有時坐著。鄰居誇她很乖，確實很乖，靜靜任人撫摸，但尾巴也不搖一下，眼裡藏著憂傷，她在想什麼？想主人怎麼還沒回來？

最後一次去看湖邊時，她已被帶走了。

羅老師生前患有遺傳性多囊腎，他形容「像一位無從驅離的室友」，二十幾年前返回宜蘭家鄉休養，受慈心華德福創辦人張純淑之邀，共同投身體制外實驗教育，參與實驗學校的創建，除了擔任校務行政工作，同時也在宜蘭社區大學任教，彼時，我選讀他開的「寫作與文學欣賞」課，因而結識。

初始印象，衣著隨性，眼神深邃，幾分幽祕，向他打招呼，至多是點頭禮貌上回應，少有笑容或對話。上了幾次課後，對老師的認識又多了些，他教學認真，選讀的文章或自己的詩作，必定逐句導讀或點名請同學讀，再分析作者的寫法，或聽聽同學們的想法，課堂上和同學的互動熱絡，笑容多了，也曾經興來高歌一曲。有一次，我私下跟老師說很羨慕他出了好幾本書，若是我今生能出一本書，就沒什麼缺憾了，他聽了，呵呵笑：「那沒什麼，你也可以。」

才二、三年吧，羅老師終因腎衰竭，必須長年洗腎，因華德福校務繁忙，於是結束社大的課。

羅老師洗腎的醫院就在我娘家附近，腳程約五分鐘，我得閒便去探望，他的病床靠窗，有時掛著耳機看電視，有時讀書。我第一次到血液透析室探望時，他說，沒想到洗腎之後，身體舒服多了，然後和我分享一件「奇妙的事」，他要我聽聽那插了兩支針管的左手臂。我附耳一聽，臂下傳來強大的水流聲，聲音比田間溝渠還清晰響亮，果真是奇妙的事。老師的動脈連上靜脈之後，身體裡彷彿鑿出一條大河，河水奔騰流出體外，經過一番洗滌後再注入體內，毀損的軀體彷彿重新拆卸組裝，有了新的生命能量。

上過羅老師的課後，寫作種子開始萌芽，有次，冒冒失失一通電話，帶著稿子就直奔血液透析室，請老師指導。老師斜躺病床，一隻手插著針管，另一隻手翻閱稿子給意見，我看了覺得愧疚，再也不敢。

一段時日後，又去探望老師，他的左手臂居然浮出腫塊，問他痛不痛，只回以「別理它」，想起詩句：「甘願接受卸不下的功課，且欣於自己走入醫院，也能自己走出來。」是啊，手臂那團腫塊又算什麼。與老師的情誼亦師亦友，話題常常是接二連三，交流彼此不同教育體制的學校概況、學生學習情形；談某個作家，某一本書，某一份雜誌，談政治議題，談他最喜歡的胡德夫的音樂等等。

有一次老師談到台語文學，他舉了幾個台語用字，並且考我如何用詞，我懂的不多，記得其中老師問了形容男生「英俊」、「帥」，台語怎麼寫？原來是「緣投」，他說明「緣投」這兩個字用得好，接著開始談起台語用字之具象美，那時他出口的每一個字隨即轉成台語，其實當下我有點想笑，尤其他講「不過」兩個字時，聲情很像早期廣播電台的說書者。

跟老師聊天很愉快，很輕鬆，連女生熱門的話題「減肥」、「玻尿酸」、「肉毒桿菌」等都可以拿來聊。有一回，和老師一起走出血液透析室，迎面而來一位美女，他要我看，說那女孩氣質多好。

最後一次見到老師時，病床上散置一疊待批改的作文稿紙，我隨手翻了幾張，和老師漫無邊際地聊了起來，不知聊到哪兒，我真誠說出感謝老師在寫作上的鼓勵與指導，他發出一貫爽朗的呵呵笑聲，接著摸摸我的頭，說：「沒有啦！」那時，老師剛拿到一文學大獎，他在頒獎典禮上說要用這份大禮買一顆小石頭送給他的女友，我忽然想到他即將結婚，恭喜之外，問他送「小石頭」的對象是誰，婚宴當天要送他一個大紅包，他不肯透露，又問他，只是笑，神祕地笑。

那麼神祕，好吧，到時候就知道了。

往常向老師道別後，很快就可以離開老師的視線，可當天老師慣用的血液透析機器壞了，所以移到對面病床進行透析。當下我轉身後，不知為何，前面的路變得好長，空間頓時陌生且不自在，我覺得背脊發涼，一雙眼睛正目送我離去，我猶豫，該不該再回頭跟老師說聲再見，但腳步卻繼續。最後，我的步伐在遲疑中穿過護理站，右轉到另一個洗腎室，然後出了病房。

不到十天，羅老師因敗血症送醫急救不治。

那些日子的傍晚，若逢星期一、三、五行過醫院附近馬路，忍不住就抬頭仰望醫院新大樓，企圖望穿層層建築物，尋找陪著老師三年的血液透析機器和那張床。明知老師已遠離病痛藥袋，逍遙另一國度，但我仍私心希望每個星期那三天的那時間，九樓血液透析室靠窗那張床，有老師看似受苦卻一派悠閒的身影。

每年清明去祭拜公婆後，我就去和老師「聊聊」寫作近況，有一年文學獎獲獎，等不及清明就上山去和老師分享好消息，也讀幾段文章給他聽。今年清明探望老師時，打開骨灰罐櫃門，照例從內層玻璃門，抽出2019年前張浩而先生送給老師的卡片來讀。「絲竹入耳，應是你愛聽的那首歌／黃藤酒香，願是你嗜飲的那杯。」這短句應是回應羅老師〈遺書〉裡其中二句：「若有音樂，哼我愛聽的那曲／若有醇酒，斟我嗜飲的一杯」。

一直好奇張先生是誰，卻從未去查問，今年無意間得知，張先生來自海峽對岸，在羅老師離開後一年到台灣讀書。他初識老師是在《台大青年》刊物上一首〈右外野手〉，翌年，偶見他的詩集《我願是你的風景》，其中一首〈遺書〉讓他找到了共鳴，他表示，恨不得立刻出現在老師面前，恭恭敬敬自我介紹、跟他握個手、跟他說說他愛的詩。

友人陪張先生上山那日，問他：要我陪你一起上去嗎？不用了，我想跟學長認識一下，單獨聊聊。於是他拿出手機，打開錄音檔，襯以淡淡的音樂，誦讀老師的詩作〈遺書〉，並送上卡片。

讀完張先生的短詩後，我打算讀剛出爐的新書裡幾個段落給老師聽時，才發現忘了把書放進後背包，只好找出手機裡的新書照片，正對著老師，說明給他聽。我從側面看老師的眼神，還有一邊稍微歪歪的嘴角，那表情好像很為我開心。

我選讀一段黛嫚老師的序文和自序給老師聽，又讀兩則阿盛師和宇文正師的推薦語，與此同時，眼睛餘光瞥見一旁有人老看向我，應是以為我虔誠念經迴向給親友吧。我是真的很虔誠，也覺得老師聽到了，笑了。讀完，我又隨機滑出幾篇文章段落來讀。

都讀完了，想起當年羨慕老師出書，自己連夢想都不敢孵育，沒想到我可以讀書給老師聽，並且，不知何時起，我竟也學舌，對著身上有我當年影子的寫作文友說：「那沒什麼，你也可以。」●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法