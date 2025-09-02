限制級
【自由副刊】 村野四郎／體操詩 譯／林水福
◎村野四郎 譯◎林水福
．
1 啞鈴
雲也不在樹枝的網中
我在明亮的光線中瞑目
我知道從我出發的道路
朝向周圍滿是
冷酷的空間的彼方
收縮的肌肉
啊啞鈴
看到純白磁磚的隆冬
．
2 單槓
我跳向地平線
只有些微指尖勾住
我垂吊在世界
只有肌肉是我的依賴
我臉紅 我收縮
腳往上蹬起
啊 我要往哪裡去
廣闊的世界轉了一圈
我在上邊
從高處的俯瞰
啊 雙肩有柔軟的雲朵
．
3 撐竿跳
他像地峰
提著長棍衝過來
接著像是當然地浮在空中
追上上升的地平線
終於飛過一道界線
他推開支撐的東西
他只得落下來
哦 無力地落下
難看地跌倒地上的他的身上
地平線馬上突然降下來
劇烈拍打他的肩膀
．
4 跳水
雲像花的衣裳解開了
水的反射
在你的裸體畫下條紋
你終於跳起來了
使用肌肉的翅膀。
被太陽曬黑的小蜜蜂呀
你朝著花叢掉落
像刺一般潛入
很快 從那邊的花叢後邊
你冒出來了
身體被水沾溼
看來有點沉重
．
5 拳擊
從大而寬的袖子
像高舉糾纏在一起的雙手
二具肉體
躍起
很快地
像秋海棠盡是血
裁判是紋白蝶
終於有一人垂頭喪氣
留下孤獨的另一人
在暴風雨中震顫
突然世界像扇子般收起來
．
6 標槍
你瞄準的是什麼
新的原始人呀
光抖動著飛出去
在那方向
突然響起可怕的叫喊聲
看呀
背部標槍豎著
一瞬間想逃出去而踉蹌的東西
然而 它也
馬上靜止下來
．
村野四郎（Murano Shiro，1901-1975）。受德國近代詩與「新即物主義」的影響，現代主義的立場鮮明。冷靜凝視事物，創造不表現感傷的客觀之美。以詩集《罠》登上詩壇。1939年發表的《體操詩集》，以運動為題材的詩作，搭配柏林奧運的照片。這是捕捉人的存在與社會、宇宙關係而創作的劃時代詩集，具創意又有新鮮感，受到文壇矚目，獲文藝汎論詩集賞。
