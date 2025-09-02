【自由副刊】 村野四郎／體操詩 譯／林水福

譯◎林水福

◎村野四郎 譯◎林水福

．

1 啞鈴

雲也不在樹枝的網中

我在明亮的光線中瞑目

我知道從我出發的道路

朝向周圍滿是

冷酷的空間的彼方

收縮的肌肉

啊啞鈴

看到純白磁磚的隆冬

．

2 單槓

我跳向地平線

只有些微指尖勾住

我垂吊在世界

只有肌肉是我的依賴

我臉紅 我收縮

腳往上蹬起

啊 我要往哪裡去

廣闊的世界轉了一圈

我在上邊

從高處的俯瞰

啊 雙肩有柔軟的雲朵

．

3 撐竿跳

他像地峰

提著長棍衝過來

接著像是當然地浮在空中

追上上升的地平線

終於飛過一道界線

他推開支撐的東西

他只得落下來

哦 無力地落下

難看地跌倒地上的他的身上

地平線馬上突然降下來

劇烈拍打他的肩膀

．

4 跳水

雲像花的衣裳解開了

水的反射

在你的裸體畫下條紋

你終於跳起來了

使用肌肉的翅膀。

被太陽曬黑的小蜜蜂呀

你朝著花叢掉落

像刺一般潛入

很快 從那邊的花叢後邊

你冒出來了

身體被水沾溼

看來有點沉重

．

5 拳擊

從大而寬的袖子

像高舉糾纏在一起的雙手

二具肉體

躍起

很快地

像秋海棠盡是血

裁判是紋白蝶

終於有一人垂頭喪氣

留下孤獨的另一人

在暴風雨中震顫

突然世界像扇子般收起來

．

6 標槍

你瞄準的是什麼

新的原始人呀

光抖動著飛出去

在那方向

突然響起可怕的叫喊聲

看呀

背部標槍豎著

一瞬間想逃出去而踉蹌的東西

然而 它也

馬上靜止下來

．

村野四郎（Murano Shiro，1901-1975）。受德國近代詩與「新即物主義」的影響，現代主義的立場鮮明。冷靜凝視事物，創造不表現感傷的客觀之美。以詩集《罠》登上詩壇。1939年發表的《體操詩集》，以運動為題材的詩作，搭配柏林奧運的照片。這是捕捉人的存在與社會、宇宙關係而創作的劃時代詩集，具創意又有新鮮感，受到文壇矚目，獲文藝汎論詩集賞。

