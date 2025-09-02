自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／不只成為一名舞者的舞蹈系

2025/09/02 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

最近開始思索從小跳舞至今，哪些是學校學到的、哪些是進入社會才能經歷到的？做為一個學舞的人，回看教育體制提供的養分，是否需要與時俱進？也反思舞蹈系究竟應該學什麼？如果學校與老師無法洞察，教育部是否能看見這些需要改變的問題，並進行討論與改變？

很多人說社會才是人生真正的學校，而學校只是一個實習場域，那麼一所藝術學校，究竟要實習與學習哪些事，才能面對與時俱進的產業變化？如果你要從事藝術相關工作，是否真的需要進入藝術學校？藝術學校是否應該執行課程轉型，以因應未來的時代？

現在要考進台灣的大學舞蹈科系，考題跟三十年前並無跨時代差異，芭蕾舞、民族舞（東方舞蹈）、現代舞、即興與個人舞蹈（不是每個學校都有），其他學科成績的比例標準，每個學校要求的略有不同。進入學校後，舞蹈術科課程內容會有不同，可能是劇場藝術、創作、舞作實習以及其他選修課，多數舞蹈系仍需綜合性舞蹈課程學習，並無舞蹈專業分類。反觀現今的舞蹈藝術產業，這些訓練真的足夠學生找到他的未來之路嗎？如果台灣要與世界接軌，真的需要勇敢做出改變。

那麼，什麼是舞蹈系沒教，卻一出社會就需面對的呢？畢竟不是每一位舞蹈系學生的人生願望，都是成為舞台上的表演者，那麼是否該將表演與其他發展分類，重新琢磨課程規畫？「舞蹈表演」、「舞蹈創作」、「舞蹈教育」、「舞蹈執行與策畫」，是我初步思考的四種分類。而「舞蹈表演」又需要將舞蹈種類在學生一入校就做區隔，如果無法負擔這麼多種類的學校，或許可以挑選某些舞蹈種類，像是鎖定在芭蕾舞或現代舞，甚至改以創作為主。形塑每一所學校的特色，而不用每間學校都包山包海。「舞蹈創作」是非常需要找到觀點的類型，反觀歐美幾間以創作為主的舞蹈學校，都有其難以取代的制度與系統，有的以音樂跨域為主，有的強調概念與觀念建立，有的則以研究為核心。「舞蹈教育」更是師範學院體制缺乏的類型，只用教育學程來培育舞蹈教育人才，是不足的。「舞蹈執行與策畫」是與舞蹈相關的幕後工作，多半像是藝術行政、綜合劇場設計等內容，實際上當我踏入策展工作時，要重新學習與建立的事非常多元，可區分為溝通、策略、策畫、執行等，而需要涉獵的專業領域就更廣泛了，人類學、政治學、社會哲學等，依其不同專業發展，需要選擇不同的學術科，其中可能還包含舞蹈書寫等（在台灣有時會被放進研究所階段）。可以想像，如果大學舞蹈系的體制改變了，國中、國小的舞蹈學生，也能有不同目標可以選擇，就不再只是各校的競爭，而是個人更清楚的藝術生涯抉擇。

過去課本所教的世界八大藝術包括：舞蹈、音樂、繪畫、雕塑、建築、文學、戲劇、電影。電影被稱為第八藝術，因為是19世紀後的產物。20世紀之後，科技藝術等跨領域的加入，讓藝術樣貌持續在改變。文化部與教育部是否能重新討論、定位，進而思考、監督台灣的藝術學校課程設計有無缺陷？校與校之間是否有太多同質的課程？而無法區隔每一間學校的特色，更影響未來這個產業與世界接軌的可能。藝術教育的養成，不只是技術的累積，無論是幕前或幕後，都需要分門別類，更細膩地思考課程與產業的關係，從個人發展開始，乃至藝術視野的自由度與世界觀。●

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

