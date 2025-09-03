自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】衛武營歌劇鉅作《羅恩格林》9/4首在台全本演出 彩排畫面搶先看

2025/09/03 05:30

男低音安德烈．鮑爾．卡納巴斯飾演海恩里希國王（紅衣者），為男高音文森．沃夫史坦納飾演的神祕騎士羅恩格林（前排右）和男中音托瑪士．托瑪松飾演的泰拉蒙伯爵（前排左）的決鬥進行審判。（記者李惠洲攝）男低音安德烈．鮑爾．卡納巴斯飾演海恩里希國王（紅衣者），為男高音文森．沃夫史坦納飾演的神祕騎士羅恩格林（前排右）和男中音托瑪士．托瑪松飾演的泰拉蒙伯爵（前排左）的決鬥進行審判。（記者李惠洲攝）

〔記者陳文嬋、李惠洲／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心10年歌劇里程碑，攜手德國萊茵歌劇院2014年原版製作團隊，首度在台演出全本華格納《羅恩格林》，4.5小時史詩鉅作，以「第2文本」的當代詮釋，將中古聖杯騎士傳說轉化為現代金融權力鬥爭，舞台設計師親自來台打造出比德國版更為宏大的視覺效果，彩排中首度曝光。

女高音席薇亞．漢瓦希（下）飾演的女主角艾爾莎遭受誣陷，希望有騎士能夠來拯救她。（記者李惠洲攝）女高音席薇亞．漢瓦希（下）飾演的女主角艾爾莎遭受誣陷，希望有騎士能夠來拯救她。（記者李惠洲攝）

《羅恩格林》在昨（3）日進行彩排，衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營歌劇之路與觀眾共同成長10年，歷經15部作品淬鍊與累積之後，挑戰全長4.5小時且幕幕經典的鉅作《羅恩格林》，這不只是台灣首次全本演出，更是華格納歌劇首次踏上南台灣舞台，別具意義；《羅恩格林》因其保有優美的旋律與結構感，被譽為「最具義大利風格的華格納歌劇」，是入門華格納作品的首選。

衛武營藝術總監簡文彬（右9）、《羅恩格林》導演莎賓娜．哈特曼亨（右10）與主要角色演員們大合影。（記者李惠洲攝）衛武營藝術總監簡文彬（右9）、《羅恩格林》導演莎賓娜．哈特曼亨（右10）與主要角色演員們大合影。（記者李惠洲攝）

《羅恩格林》導演莎賓娜．哈特曼亨在致詞時表示，2008年全球金融危機，社會間產生信任危機，這次製作即以當代金融體系為背景，男主角羅恩格林就像對的時間出現對的人，他有能力扭轉危機，但需要人們全心全意信任，彷彿宗教信仰一般。《羅恩格林》音樂非常多元，具備濃厚情感深度，帶給觀眾的體驗非常豐沛，尤其在衛武營如此完美的音場環境下，相信觀眾不會有很漫長的時間體感。

《羅恩格林》音樂、劇本、歌詞及舞台設計概念皆由華格納創作，體現整體藝術概念，舞台上一切元素都與故事情節緊密結合，達成音樂與劇情的統一性及連貫性，並運用獨創主導動機手法，為劇中人物、事件或概念設計特定旋律，讓角色情緒與內心狀態在音樂中完美展現。華格納在序曲中也展現驚人配器技法，4位小提琴手獨自演奏泛音，創造聲音不確定性，象徵搖曳燭光；其餘小提琴手分成4組演奏實音，代表蠟燭穩定火焰，創造立體又富象徵意義的音響效果，有效傳達情緒。

衛武營與德國萊茵歌劇院攜手引進由莎賓娜．哈特曼亨執導的版本，此版本以2008年金融海嘯為背景，將中古世紀的王權鬥爭，巧妙轉繹為現代銀行內商業戰爭；編制更以壯麗合唱團與舞台樂隊展現磅礡氣勢，原版舞台設計師親自來台，針對衛武營更寬、更高的舞台進行調整，使整體視覺效果比德國原版更為宏大，聽覺層面則在第2、3幕中設計了多達12支小號，分布在舞台及觀眾席不同位置鳴奏，以壯闊空間音效，打造沉浸式聲場震撼，讓觀眾享受到視覺與聽覺的雙重饗宴。

《羅恩格林》將於明日至7日在衛武營演出，由衛武營藝術總監簡文彬指揮，連袂國內外傑出聲樂家、長榮交響樂團、高雄市管樂團和台北愛樂合唱團，以超過百人的編制呈現震撼人心的演出。詳詢衛武營官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應