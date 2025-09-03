【藝術文化】衛武營歌劇鉅作《羅恩格林》9/4首在台全本演出 彩排畫面搶先看

男低音安德烈．鮑爾．卡納巴斯飾演海恩里希國王（紅衣者），為男高音文森．沃夫史坦納飾演的神祕騎士羅恩格林（前排右）和男中音托瑪士．托瑪松飾演的泰拉蒙伯爵（前排左）的決鬥進行審判。（記者李惠洲攝）

〔記者陳文嬋、李惠洲／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心10年歌劇里程碑，攜手德國萊茵歌劇院2014年原版製作團隊，首度在台演出全本華格納《羅恩格林》，4.5小時史詩鉅作，以「第2文本」的當代詮釋，將中古聖杯騎士傳說轉化為現代金融權力鬥爭，舞台設計師親自來台打造出比德國版更為宏大的視覺效果，彩排中首度曝光。

女高音席薇亞．漢瓦希（下）飾演的女主角艾爾莎遭受誣陷，希望有騎士能夠來拯救她。（記者李惠洲攝）

《羅恩格林》在昨（3）日進行彩排，衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營歌劇之路與觀眾共同成長10年，歷經15部作品淬鍊與累積之後，挑戰全長4.5小時且幕幕經典的鉅作《羅恩格林》，這不只是台灣首次全本演出，更是華格納歌劇首次踏上南台灣舞台，別具意義；《羅恩格林》因其保有優美的旋律與結構感，被譽為「最具義大利風格的華格納歌劇」，是入門華格納作品的首選。

衛武營藝術總監簡文彬（右9）、《羅恩格林》導演莎賓娜．哈特曼亨（右10）與主要角色演員們大合影。（記者李惠洲攝）

《羅恩格林》導演莎賓娜．哈特曼亨在致詞時表示，2008年全球金融危機，社會間產生信任危機，這次製作即以當代金融體系為背景，男主角羅恩格林就像對的時間出現對的人，他有能力扭轉危機，但需要人們全心全意信任，彷彿宗教信仰一般。《羅恩格林》音樂非常多元，具備濃厚情感深度，帶給觀眾的體驗非常豐沛，尤其在衛武營如此完美的音場環境下，相信觀眾不會有很漫長的時間體感。

《羅恩格林》音樂、劇本、歌詞及舞台設計概念皆由華格納創作，體現整體藝術概念，舞台上一切元素都與故事情節緊密結合，達成音樂與劇情的統一性及連貫性，並運用獨創主導動機手法，為劇中人物、事件或概念設計特定旋律，讓角色情緒與內心狀態在音樂中完美展現。華格納在序曲中也展現驚人配器技法，4位小提琴手獨自演奏泛音，創造聲音不確定性，象徵搖曳燭光；其餘小提琴手分成4組演奏實音，代表蠟燭穩定火焰，創造立體又富象徵意義的音響效果，有效傳達情緒。

衛武營與德國萊茵歌劇院攜手引進由莎賓娜．哈特曼亨執導的版本，此版本以2008年金融海嘯為背景，將中古世紀的王權鬥爭，巧妙轉繹為現代銀行內商業戰爭；編制更以壯麗合唱團與舞台樂隊展現磅礡氣勢，原版舞台設計師親自來台，針對衛武營更寬、更高的舞台進行調整，使整體視覺效果比德國原版更為宏大，聽覺層面則在第2、3幕中設計了多達12支小號，分布在舞台及觀眾席不同位置鳴奏，以壯闊空間音效，打造沉浸式聲場震撼，讓觀眾享受到視覺與聽覺的雙重饗宴。

《羅恩格林》將於明日至7日在衛武營演出，由衛武營藝術總監簡文彬指揮，連袂國內外傑出聲樂家、長榮交響樂團、高雄市管樂團和台北愛樂合唱團，以超過百人的編制呈現震撼人心的演出。詳詢衛武營官網。

