自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025台灣設計展「彰化行」 10月登場

2025/09/03 05:30

「2025台灣設計展」將於10月串連彰化市、鹿港、田尾等地展現設計能量。（TDRI提供）「2025台灣設計展」將於10月串連彰化市、鹿港、田尾等地展現設計能量。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部與彰化縣政府共同主辦、台灣設計研究院執行的「2025台灣設計展」將於10月10日至26日在彰化登場。本屆以「彰化行」為主題，邀集超過700位設計師與逾千家企業參與，規模為歷年最大，涵蓋彰化市、鹿港鎮及彰南（田尾鄉與田中鎮）3大展區，展覽將透過設計語彙呈現產業、文化與生活的多樣面貌。

設研院表示，彰化展區以縣立圖書館、藝術館、美術館及武德殿為核心，並串聯中興庄眷村文化園區與高賓閣，策展內容包括：「總行」以土地記憶為基礎，探討城市策略與未來文化；「製造行」突顯地方產業的世代協作與群體精神；「升級行」聚焦產品與品牌轉型；「跨界行」展現與日本兵庫的合作成果；「願景行」運用數位互動平台，邀請民眾一同參與城市設計；「永續行」則結合循環設計與武德殿意象，探索環境共生可能。另有「人人百貨」與「商圈行」兩大單元，分別展出新世代設計師的日常想像，以及商圈永續與文化共榮的實驗行動。

鹿港展區聚焦文化底蘊，3大單元分布於鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂及鹿港公會堂，策展內容包括：「圓夢行」以沉浸式展演探索交通、建築與綠能未來；「文化行」運用聲音與影像詮釋鹿港的歷史傳承；「平安行」透過祭儀、供品與祈福物件再現地方信仰與節慶氛圍。

彰南展區橫跨田尾與田中，串聯田尾公路花園及彰化國際展覽中心，策展內容包括：「冠軍行」在展覽中心登場，展示產業鏈協作成果與「Made in ChangHua」的製造韌性；「田尾行」則以公路花園為舞台，推出溫室城堡、植物學校、田尾DNA等5大展覽，從植物與生活的連結出發，探索設計與永續的交融。詳詢TDRI官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應