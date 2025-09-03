【藝術文化】2025台灣設計展「彰化行」 10月登場

「2025台灣設計展」將於10月串連彰化市、鹿港、田尾等地展現設計能量。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部與彰化縣政府共同主辦、台灣設計研究院執行的「2025台灣設計展」將於10月10日至26日在彰化登場。本屆以「彰化行」為主題，邀集超過700位設計師與逾千家企業參與，規模為歷年最大，涵蓋彰化市、鹿港鎮及彰南（田尾鄉與田中鎮）3大展區，展覽將透過設計語彙呈現產業、文化與生活的多樣面貌。

設研院表示，彰化展區以縣立圖書館、藝術館、美術館及武德殿為核心，並串聯中興庄眷村文化園區與高賓閣，策展內容包括：「總行」以土地記憶為基礎，探討城市策略與未來文化；「製造行」突顯地方產業的世代協作與群體精神；「升級行」聚焦產品與品牌轉型；「跨界行」展現與日本兵庫的合作成果；「願景行」運用數位互動平台，邀請民眾一同參與城市設計；「永續行」則結合循環設計與武德殿意象，探索環境共生可能。另有「人人百貨」與「商圈行」兩大單元，分別展出新世代設計師的日常想像，以及商圈永續與文化共榮的實驗行動。

請繼續往下閱讀...

鹿港展區聚焦文化底蘊，3大單元分布於鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂及鹿港公會堂，策展內容包括：「圓夢行」以沉浸式展演探索交通、建築與綠能未來；「文化行」運用聲音與影像詮釋鹿港的歷史傳承；「平安行」透過祭儀、供品與祈福物件再現地方信仰與節慶氛圍。

彰南展區橫跨田尾與田中，串聯田尾公路花園及彰化國際展覽中心，策展內容包括：「冠軍行」在展覽中心登場，展示產業鏈協作成果與「Made in ChangHua」的製造韌性；「田尾行」則以公路花園為舞台，推出溫室城堡、植物學校、田尾DNA等5大展覽，從植物與生活的連結出發，探索設計與永續的交融。詳詢TDRI官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法