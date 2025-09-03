【藝術文化】北市國新樂季宣告 主題「聽見盧亮輝」

高齡87歲的傳奇作曲家盧亮輝親自出席樂季宣告記者會。（北市國提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立國樂團昨（2）日宣告2025/26新樂季內容，規畫「市國之星」、「名家」、「緬懷大師」、「未來新星」、「閃亮亮」、「溫馨飛魔力」、「小而美」、「傳藝舞繽紛」等8個系列、共計52場次演出。

延續上個樂季的「聽見瞿春泉」，今年選定的是「聽見盧亮輝」，以「每個國樂人心中都有一首盧亮輝」為題，聚焦已屆87歲高齡的傳奇作曲家盧亮輝。北市國表示，盧亮輝一生有近40年居住在台灣，為台灣寫下許多作品，貢獻卓著，北市國除將在新樂季多場音樂會中演奏他不同時期創作的經典作品，也將為他出書立傳，重新整理校正並出版樂譜。

此外，新樂季也將是歷年來「市國之星」登場數量最多的一個樂季，北市國團長鄭立彬表示，舉凡北市國現職音樂家團員、歷屆台北市民族器樂大賽獲獎者、曾參加過北市國附設樂團後在外有很好發展的音樂家，都是廣義的「市國之星」，「市國之星節目系列」將展現他們絕佳的演奏實力與舞台魅力！

因此，將於9月10日在國家音樂廳登場的開季音樂會「聽見盧亮輝＆市國之星」，就是整場盧亮輝的作品，加上4位「市國之星」的協奏曲演出，用2個節目主軸為新樂季揭開序幕。

北市國也預告，將於明年6月赴歐洲巡迴演出，成為台灣第一個同時登上德國柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈音樂廳、及奧地利維也納金色大廳3個國際頂級場館的職業樂團，寫下「從台北走向國際」的燦爛新里程。

