藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 萬盈穗／有光

2025/09/03 05:30

◎萬盈穗◎萬盈穗

◎萬盈穗

我姊姊產子，寶寶半年後就能開口指物。第一個詞不說爸爸媽媽，而說light。他分兩個音節讀，舌頭捲碰不太準，但足夠辨音。

家人初聞此事，都很驚喜。問起詳情，姊姊說，有一晚母子難眠，夜色濃稠、簾幕緊閉，房間只剩一葩細火。寶寶雙眼有神，目不轉睛。姊姊伸手以各種語言教學，寶寶口形模擬，震動出聲，瞬間就會。

小小身軀，還沒能自在走動，只舉手比畫天地。大人看他說話可愛，每回都給予掌聲。

最後他這個也光、那個也光。

呼嘯而過的車子是光，縱橫山水的鷹鳥是光，落葉飄盪是光，雷電陣雨是光。當然，柴木篝火是光，耶誕燈串是光，月娘星辰是光。

能指和所指之間，有生機勃勃的力量，好像淵遠流長的世界，現在才剛要開始。●

