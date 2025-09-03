【家庭plus．中年轉職】從工程師變咖啡師

圖／達志影像

文／李潘廖子

一般來說中年轉職，大都因為知道自己要什麼或為更高的薪資，才敢冒險轉換工作，但我有一位朋友卻反其道而行。

她性情內向寡言，大學一畢業即在一家電腦公司擔任軟體設計工程師，年薪百萬，工作之餘去讀資訊所碩士與博士學位。她雖是高學歷高薪資的人，卻一直活得不開心，不知道生命的意義。45歲時，眼見博士學位即將完成，可再升級、加薪，她毅然放棄博士學位，離開職場，嘗試追尋自己有興趣的事情。

她喜歡吃麵食，便去學做饅頭、餅乾、蛋糕，請親友品嘗，獲得正向回饋，她努力學做各種糕點。有一天，她和伴侶到一家個性化的精品咖啡店喝拿鐵，伴侶讚不絕口，她心中有個聲音說：「我想要為伴侶煮一杯好喝的拿鐵，讓他開心。」她去上咖啡課、學煮咖啡，徜徉在咖啡天地，過得極歡欣；還去市區知名咖啡連鎖店打工，一年後，她跑市集賣手沖咖啡。後來，她想開一家小咖啡店，便在住家附近的傳統市場申請一個攤位，善於木工的父親為她特製一個精簡明亮的吧檯，她採購一台高級義式咖啡機與更精緻的手沖咖啡器具。咖啡店開幕，她成為一位靦腆、安靜的咖啡師。

咖啡店是在舊曆年前開幕，市場人流正旺，她的咖啡店門庭若市，但兩個月之後，門可羅雀。於是她主動招呼路過的菜籃族，製作更醒目的咖啡目錄，增加美味的麵包，以及自製的司康。她堅持選購最新鮮的咖啡豆，端上一杯杯她自認完美的咖啡給客人。

今年咖啡店邁入第四年，她會主動詢問客人的近況，傾聽客人的心情；與客人聊咖啡時，她眼神專注，語氣熱情，滔滔不絕，與昔日那位靜默的工程師判若兩人。目前咖啡店的收入不及昔日工程師薪資的一半，但她為客人煮咖啡的心情是愉快的。她說：「成為優秀的咖啡師是我的生命目標。」

我從她身上看見中年轉職的勇氣，以及中年堅持追尋生命目標的毅力，她給中年想轉職的人一個正向典範。

