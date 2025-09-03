自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．中年轉職】從工程師變咖啡師

2025/09/03 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／李潘廖子

一般來說中年轉職，大都因為知道自己要什麼或為更高的薪資，才敢冒險轉換工作，但我有一位朋友卻反其道而行。

她性情內向寡言，大學一畢業即在一家電腦公司擔任軟體設計工程師，年薪百萬，工作之餘去讀資訊所碩士與博士學位。她雖是高學歷高薪資的人，卻一直活得不開心，不知道生命的意義。45歲時，眼見博士學位即將完成，可再升級、加薪，她毅然放棄博士學位，離開職場，嘗試追尋自己有興趣的事情。

她喜歡吃麵食，便去學做饅頭、餅乾、蛋糕，請親友品嘗，獲得正向回饋，她努力學做各種糕點。有一天，她和伴侶到一家個性化的精品咖啡店喝拿鐵，伴侶讚不絕口，她心中有個聲音說：「我想要為伴侶煮一杯好喝的拿鐵，讓他開心。」她去上咖啡課、學煮咖啡，徜徉在咖啡天地，過得極歡欣；還去市區知名咖啡連鎖店打工，一年後，她跑市集賣手沖咖啡。後來，她想開一家小咖啡店，便在住家附近的傳統市場申請一個攤位，善於木工的父親為她特製一個精簡明亮的吧檯，她採購一台高級義式咖啡機與更精緻的手沖咖啡器具。咖啡店開幕，她成為一位靦腆、安靜的咖啡師。

咖啡店是在舊曆年前開幕，市場人流正旺，她的咖啡店門庭若市，但兩個月之後，門可羅雀。於是她主動招呼路過的菜籃族，製作更醒目的咖啡目錄，增加美味的麵包，以及自製的司康。她堅持選購最新鮮的咖啡豆，端上一杯杯她自認完美的咖啡給客人。

今年咖啡店邁入第四年，她會主動詢問客人的近況，傾聽客人的心情；與客人聊咖啡時，她眼神專注，語氣熱情，滔滔不絕，與昔日那位靜默的工程師判若兩人。目前咖啡店的收入不及昔日工程師薪資的一半，但她為客人煮咖啡的心情是愉快的。她說：「成為優秀的咖啡師是我的生命目標。」

我從她身上看見中年轉職的勇氣，以及中年堅持追尋生命目標的毅力，她給中年想轉職的人一個正向典範。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應