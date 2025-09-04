【藝術文化】朱團擊樂劇場《泥巴》浴火重塑大改版 感受土地萌發的音樂能量

李小平（後排左7起）、朱宗慶與《泥巴》主創團隊及朱團團員合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團擊樂劇場第2號作品《泥巴》，今年再度啟動巡演，是繼2019年原創與2021年2.0版之後，大幅改版的新面貌。在經歷幾個月的編修之後，昨（3）日首度邀請媒體進排練場觀賞現階段成果，結果大家都感到驚喜，真的與原版大不相同！

李小平為新版《泥巴》下了一個註解：「人生，跑就對了！」（記者凌美雪攝）

朱團1到4代團員齊聚，被導演李小平要求躺在地上，手持雨棍、風鈴、風管、響板等各種打擊樂物件，像大地初生般，有了風聲、雨聲、小動物跑過的聲音，資深團員吳珮菁的馬林巴木琴被懸吊在半空中，每一次敲擊，都像看見音符的躍動，讓人感受到從土地長出來的生命禮讚；音樂家們還卯足了勁，在爆發力十足的打擊樂聲中，不斷奔跑著。

《泥巴》大幅改版，增加了朱團從台灣土地上長出藝術生命的意象，懸吊在半空中的馬林巴木琴，則讓人彷彿看見音符的躍動。（記者凌美雪攝）

《泥巴》原本是描繪台灣知名陶瓷品牌創辦人林光清，從苗栗蘆竹湳社區的鄉間，一路努力到躋身世界的勵志故事，有著濃濃的鄉土情懷，而改版後的內容，更讓人多看到了朱宗慶打擊樂團祝融燒不毀的奮鬥精神。這些大不相同，其實來自一個核心，如同李小平所說，「奔跑」是一種精神的累積，在奔跑中凝聚成一股集體感的力量，如燃燒的「熾途」，散發出光芒，因此，他也為新版《泥巴》下了一個註解：「人生，跑就對了！」

其實，2021年的第2版就已經有非常高的完成度，甚至被譽為經典，為何還要改版？藝術總監朱宗慶表示，這中間有必然也有偶然，2022年底的倉庫火災，把前一版所有布景、道具和部分樂器都燒光了，勢必得重新製作。再次檢視的同時，發現《泥巴》其實不只是林光清的故事，「也很像是樂團即將邁入40週年再燃鬥志的心境，因此大家就重新揉土搓合，重塑起完全不同的《泥巴》！」

把一個已經很成熟的作品打掉重練有多難？李小平坦承，自己一度打過退堂鼓，但經過一次又一次的排練，編劇、作曲家與團員們的意見交流碰撞，讓他相信：「只要一直打磨，就會看見新的姿態。」也更理解朱宗慶堅信的「好，還可以更好」的頂真精神。

此次的音樂呈現，在駐團作曲家洪千惠的作品基礎上，樂團團員相繼投入探尋其他發展可能，像是黃堃儼、盧煥韋、高瀚諺等團員，都創作了新曲或新段落。朱宗慶說，原本預期改版內容占5成，但目前看起來，似乎超過7成不同，為此，舞台設計、服裝也全部更新，又為了這些更新，連影像設計也重新來過，這部分在排練場還看不到，卻讓人更期待正式演出時完整的新面貌。

《泥巴》9月25日起巡演北、中、南三地共10場，全新版本，將路走成光！

