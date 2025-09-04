【藝術文化】北藝中心2025 Camping Asia 11月登場 探索舞蹈跨界的可能性

2025 Camping Asia策展人林人中（左起）、2023 Camping Asia參與學員林穎、北藝中心董事長王文儀共同宣告本屆Camping Asia啟動。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心、法國國家舞蹈中心（CN D）與香奈兒品牌共同合作的「2025 Camping Asia」將於11月10日至21日在台北舉行，邀請來自日本、香港、法國、韓國、新加坡、奧地利及台灣共16所藝術院校，近150位師生參與，透過創作、教育與演出，展開跨文化、跨世代與跨領域的交流。

北藝中心指出，今年活動內容包括每日早課、專業工作坊、學校馬拉松、大堂課、論壇及微電影展等多元單元，提供多面向身體實踐與探索。今年精選的5檔節目，則將呈現舞蹈跨界的可能，作品涵蓋電子音樂、攝影、科技裝置與哲學辯證，突破舞蹈的既有框架。

其中，由馬賽國立芭蕾舞團與藝術總監團體（LA）HORDE攜手電子音樂家Rone打造的《崩世光景》，以末日為背景，直面氣候危機與世代焦慮；英國藝術家班吉．瑞德的《即席寫真》融合攝影、劇場與舞蹈，他將在現場即興創作影像，把觀眾捲入一場凝視與共存的身體敘事。

澳洲塊動舞團的《機神祭》（U〉N〉I〉T〉E〉D）以機車零件製成的裝置結合舞蹈與電音，營造賽博龐克式的祭典氛圍，挑戰人與機械、靈性與科技之間的邊界；法國編舞家諾埃．蘇利耶的《動作以上以上動作》將語言與動作同置於舞台，轉化為一場思辨與感知並行的哲學實驗；波蘭編舞家奧拉．瑪齊耶斯嘉向現代舞先驅洛伊．富勒致敬的《洛伊．富勒：研究一下》，以絲綢與光影重新詮釋經典蛇形舞，在流動與張力中展現身體與物的互為辯證。

