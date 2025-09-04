自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】駱麗真接任北美館館長職 蔡詩萍揭3個期待

2025/09/04 05:30

北市文化局長蔡詩萍（左）親自對媒體說明，對於當代館館長駱麗真（右）轉任北美館館長的期許。（記者凌美雪攝）北市文化局長蔡詩萍（左）親自對媒體說明，對於當代館館長駱麗真（右）轉任北美館館長的期許。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市文化局前（2）日公布，懸缺半年多的台北市立美術館新任館長，將由現任台北當代藝術館館長駱麗真接任，由於第一時間很多人問：那當代館館長誰來接？為此，北市文化局長蔡詩萍昨日特別親自到當代館，與駱麗真一起說明期待由北美館帶動的台北市未來藝術願景。

蔡詩萍說，北美館做為台灣第一個首都美術館，從開館以來就動見觀瞻，也是文化部參加威尼斯雙年展倚重的單位。北美館的館長聘用，必須是教育人員或公務體系，在尋覓許久之後，「我們決定在自己的農場裡面找人」，所謂自己的農場，意指文化局以及市府所屬文化基金會培養的人才，「我們第一個就想到駱館長，因為她在創意以及與年輕藝術家的連結，還有國際藝術場域上，都很嫻熟。」

蔡詩萍也指出文化局對駱麗真接任北美館館長的3個期許，其一是在不影響現在北美館公務人員權益的前提下，思考未來擴建計畫完成以後，朝法人化以鬆綁人事聘用的可能性，解決目前人力大幅不足的窘境，這是一條漫長的路，勢必要開始思考。其次是文化局資源的整合，包括北美館、當代館及寶藏巖的資源分享，以及建立起國際藝術村體系的可能性；最後則是在讓市民更有感的前提下，思考規畫大型的藝術活動，並逐步打造成台北的文化品牌。至於當代館的館長人選，蔡詩萍表示，已進入二選一的最後確認階段，應該很快會有消息公布。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應