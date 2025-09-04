【藝術文化】駱麗真接任北美館館長職 蔡詩萍揭3個期待

北市文化局長蔡詩萍（左）親自對媒體說明，對於當代館館長駱麗真（右）轉任北美館館長的期許。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市文化局前（2）日公布，懸缺半年多的台北市立美術館新任館長，將由現任台北當代藝術館館長駱麗真接任，由於第一時間很多人問：那當代館館長誰來接？為此，北市文化局長蔡詩萍昨日特別親自到當代館，與駱麗真一起說明期待由北美館帶動的台北市未來藝術願景。

蔡詩萍說，北美館做為台灣第一個首都美術館，從開館以來就動見觀瞻，也是文化部參加威尼斯雙年展倚重的單位。北美館的館長聘用，必須是教育人員或公務體系，在尋覓許久之後，「我們決定在自己的農場裡面找人」，所謂自己的農場，意指文化局以及市府所屬文化基金會培養的人才，「我們第一個就想到駱館長，因為她在創意以及與年輕藝術家的連結，還有國際藝術場域上，都很嫻熟。」

蔡詩萍也指出文化局對駱麗真接任北美館館長的3個期許，其一是在不影響現在北美館公務人員權益的前提下，思考未來擴建計畫完成以後，朝法人化以鬆綁人事聘用的可能性，解決目前人力大幅不足的窘境，這是一條漫長的路，勢必要開始思考。其次是文化局資源的整合，包括北美館、當代館及寶藏巖的資源分享，以及建立起國際藝術村體系的可能性；最後則是在讓市民更有感的前提下，思考規畫大型的藝術活動，並逐步打造成台北的文化品牌。至於當代館的館長人選，蔡詩萍表示，已進入二選一的最後確認階段，應該很快會有消息公布。

