【自由副刊】 陳柏煜／掛劍

◎陳柏煜

陳柏煜／掛劍

．

春秋吳人季札北過徐君，徐君愛季札劍，季札為使上國，未獻，然已心許之。後還至徐，雖徐君已死，札不背其承諾，乃解劍繫其冢樹而去。──《史記．卷三一．吳太伯世家》

．

訪友未遇 有人求道，有人求名

灰青色的人 在崖邊低泣

也讀解說牌 參觀名人故居

共享空間 也錯身

也微調 也感應，那一道

夕陽 那一道殘念

總之有人 不在那裡（涼亭）

有人老是 故態復萌

不由自主 軟硬兼施，不忘

堆砌堆砌 灰青色的長衣

會員載具 啊，這與你辭別的

地獄 對稱於天庭（閃電交加）

與你辭別的 城郭與你

交惡的落塵 與你交歡

的披風 （如此仙風道骨）

夜幕低垂 垂下一根繩索

和可疑的名牌 暗器，藕斷

絲連 不交換社群

為前提 打中

某人的甜蜜點 平心

而論 你算是勤勉

儘管愛慕 虛榮，卻也堪稱

君子劍 記憶是對稱的

相對於迴旋 當一側改變

另一側 維持不變

多美（注） 好比夕陽，殘念

窟窿，牛蒡 有人求婚，有人求情

飛升 憧憬

閒談 晝寢

玩皮影戲 在遊客中心

螢幕高清 溜過一排彩色圓點

我短暫獲得 間接照明

．

■註：改寫自Rae Armantrout的句子：「天堂是對稱的／相對於旋轉／／當一側改變／另一側維持不變／多美」。

