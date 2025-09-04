【自由副刊．極短篇】 鄭宇翔／狗叫

◎鄭宇翔

高淑玲養了十六年的狗快要死掉了。她無法想像沒有狗的生活，因為這樣她最近都睡不好。高淑玲的狗是瑪爾濟斯，男生，到家的時候只有三個月大，他是被買來挽救高淑玲的婚姻的。

第一次想像將來婚姻生活的時候，高淑玲只有十四歲，沒有交過男朋友，還沒有愛過人，好像對婚姻的想像也就是對愛情的想像了。在想像的生活裡，她會有顧家的丈夫，一個兒子跟一個女兒，還要養隻狗。確實是有點刻板庸俗的想像，不過從後來高淑玲所有的情感經驗往回看，她有能力想像的未來永遠不是最好的未來。

高淑玲在二十八歲的時候結婚，對象是工作同事，二十九歲生小孩。孩子出生以後一個人在家裡帶孩子。高淑玲沒有女兒，他們的經濟狀況不容許，等到兒子上小學的時候，她明白時機點已經永遠錯過了。不過她已經說服好自己其實她不想要女兒。

她也沒有養狗。她的丈夫不喜歡狗。

很難說事情從什麼時候開始不好的。可能是某年的夏日午後，她決定自己在家不能吹冷氣開始的。高淑玲感覺胸口鬱悶，到了晚上睡不好，在中醫診所抓藥調理了許多次，到最後高淑玲煩躁地幾乎失去耐心。她問醫生說，我是不是憂鬱症。醫生抽回診脈的手指，沒有肯定也沒有否定，只是為患者新增了安神與降肝火的藥方。高淑玲回家後宣布說，她得了憂鬱症。她終於得到這樣的結論，中間經過這麼多年的懷疑，現在她感覺不幸與痛苦都有理由了。她的憂鬱症愈來愈嚴重，家庭狀況往糟糕的方向跌落，高淑玲要求離婚。

如果不行，高淑玲說，就讓我養隻狗。

所以他們就去把小狗買回家，瑪爾濟斯，男生，名字叫做小康。

高淑玲剛開始有點擔心，她真正想要會不會不是養狗，不過小狗的可愛讓她的憂愁都鬆懈掉了。她的丈夫也一樣。他們兩個人類在家裡，終於可以對著一個善良可愛的東西，自由自在地說說話了。高淑玲再次宣布說，她的憂鬱症治好了，因為現在她每天都很開心。他們都對家裡有養狗感到高興，喜歡的時候當做一個小孩來喜歡，討厭的時候當做一隻動物去討厭，非常簡單方便，只要喜歡的時候多過討厭的時候，日子就是幸福的。

聽說如果好好照顧，狗的壽命可以超過十八歲，但是高淑玲的狗差不多十歲左右身體就不好了。大概是她的兒子決定和女朋友同居，從家裡搬出去住的時候。高淑玲自責是不是哪裡沒做好，盡可能花錢補救，狗就這樣在家裡多停留了幾年。

醫生提到了安樂死。這幾天高淑玲都在想這件事，她感覺到愈來愈抗拒抱起她的狗，害怕不小心在自己懷裡弄死了。高淑玲失眠想了一晚上，多希望她明天醒來就發現，狗自己死掉了，這樣她就不用去做決定。第二天高淑玲靠近她的狗，還有呼吸和心跳，那一瞬間她明白了，昨天晚上她已經做好了決定。

高淑玲在動物醫院準備最後的手續，兒子跟女朋友也來了，以前她們也見過面，看起來是不錯的女孩。高淑玲在各種思緒中閃過一個念頭，如果狗可以撐到兒子結婚生了小孩就好了。

他的名字叫小康，高淑玲說，妳可以摸摸他。

女孩伸出手照著做，好像安慰一樣，溫柔地跟著喊了幾聲。高淑玲忽然想，在過來的車上，兒子一定事先跟她說了狗的名字。小康，兒子說，他的名字叫做小康。女孩問，家境小康的那個小康嗎？沒錯，兒子點點頭。高淑玲不敢再往下想，因為毫無理由地，她已經開始討厭起這個女孩。

高淑玲對一切感到後悔，可是致死的藥劑注射下去，生命已經被拿走了。

狗的身體被包裹起來，高淑玲跟著丈夫回家，車子裡安靜得像是潛水艇滑行在深海。高淑玲一句話也不說。她可以暫時不說話，可是她沒辦法永遠不說話。

高淑玲跟著男人下車，走上樓，等著他拿出鑰匙開門。這一切都沒什麼不一樣的，好像她只是出門去領包裹。在踏入家門以前，高淑玲好像聽見了從城市的某個角落裡傳來遙遠的狗吠聲，她彷彿觸電一樣，想要不顧一切跟著叫出來。但是她忍住了。高淑玲只是溫馴地走進去。●

