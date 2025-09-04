自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 鄭宇翔／狗叫

2025/09/04 05:30

◎鄭宇翔◎鄭宇翔

◎鄭宇翔

高淑玲養了十六年的狗快要死掉了。她無法想像沒有狗的生活，因為這樣她最近都睡不好。高淑玲的狗是瑪爾濟斯，男生，到家的時候只有三個月大，他是被買來挽救高淑玲的婚姻的。

第一次想像將來婚姻生活的時候，高淑玲只有十四歲，沒有交過男朋友，還沒有愛過人，好像對婚姻的想像也就是對愛情的想像了。在想像的生活裡，她會有顧家的丈夫，一個兒子跟一個女兒，還要養隻狗。確實是有點刻板庸俗的想像，不過從後來高淑玲所有的情感經驗往回看，她有能力想像的未來永遠不是最好的未來。

高淑玲在二十八歲的時候結婚，對象是工作同事，二十九歲生小孩。孩子出生以後一個人在家裡帶孩子。高淑玲沒有女兒，他們的經濟狀況不容許，等到兒子上小學的時候，她明白時機點已經永遠錯過了。不過她已經說服好自己其實她不想要女兒。

她也沒有養狗。她的丈夫不喜歡狗。

很難說事情從什麼時候開始不好的。可能是某年的夏日午後，她決定自己在家不能吹冷氣開始的。高淑玲感覺胸口鬱悶，到了晚上睡不好，在中醫診所抓藥調理了許多次，到最後高淑玲煩躁地幾乎失去耐心。她問醫生說，我是不是憂鬱症。醫生抽回診脈的手指，沒有肯定也沒有否定，只是為患者新增了安神與降肝火的藥方。高淑玲回家後宣布說，她得了憂鬱症。她終於得到這樣的結論，中間經過這麼多年的懷疑，現在她感覺不幸與痛苦都有理由了。她的憂鬱症愈來愈嚴重，家庭狀況往糟糕的方向跌落，高淑玲要求離婚。

如果不行，高淑玲說，就讓我養隻狗。

所以他們就去把小狗買回家，瑪爾濟斯，男生，名字叫做小康。

高淑玲剛開始有點擔心，她真正想要會不會不是養狗，不過小狗的可愛讓她的憂愁都鬆懈掉了。她的丈夫也一樣。他們兩個人類在家裡，終於可以對著一個善良可愛的東西，自由自在地說說話了。高淑玲再次宣布說，她的憂鬱症治好了，因為現在她每天都很開心。他們都對家裡有養狗感到高興，喜歡的時候當做一個小孩來喜歡，討厭的時候當做一隻動物去討厭，非常簡單方便，只要喜歡的時候多過討厭的時候，日子就是幸福的。

聽說如果好好照顧，狗的壽命可以超過十八歲，但是高淑玲的狗差不多十歲左右身體就不好了。大概是她的兒子決定和女朋友同居，從家裡搬出去住的時候。高淑玲自責是不是哪裡沒做好，盡可能花錢補救，狗就這樣在家裡多停留了幾年。

醫生提到了安樂死。這幾天高淑玲都在想這件事，她感覺到愈來愈抗拒抱起她的狗，害怕不小心在自己懷裡弄死了。高淑玲失眠想了一晚上，多希望她明天醒來就發現，狗自己死掉了，這樣她就不用去做決定。第二天高淑玲靠近她的狗，還有呼吸和心跳，那一瞬間她明白了，昨天晚上她已經做好了決定。

高淑玲在動物醫院準備最後的手續，兒子跟女朋友也來了，以前她們也見過面，看起來是不錯的女孩。高淑玲在各種思緒中閃過一個念頭，如果狗可以撐到兒子結婚生了小孩就好了。

他的名字叫小康，高淑玲說，妳可以摸摸他。

女孩伸出手照著做，好像安慰一樣，溫柔地跟著喊了幾聲。高淑玲忽然想，在過來的車上，兒子一定事先跟她說了狗的名字。小康，兒子說，他的名字叫做小康。女孩問，家境小康的那個小康嗎？沒錯，兒子點點頭。高淑玲不敢再往下想，因為毫無理由地，她已經開始討厭起這個女孩。

高淑玲對一切感到後悔，可是致死的藥劑注射下去，生命已經被拿走了。

狗的身體被包裹起來，高淑玲跟著丈夫回家，車子裡安靜得像是潛水艇滑行在深海。高淑玲一句話也不說。她可以暫時不說話，可是她沒辦法永遠不說話。

高淑玲跟著男人下車，走上樓，等著他拿出鑰匙開門。這一切都沒什麼不一樣的，好像她只是出門去領包裹。在踏入家門以前，高淑玲好像聽見了從城市的某個角落裡傳來遙遠的狗吠聲，她彷彿觸電一樣，想要不顧一切跟著叫出來。但是她忍住了。高淑玲只是溫馴地走進去。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應