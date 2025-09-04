【家庭plus．親子會客室】寫好字 從小培養

圖／達志影像

文／林彥佑

某一次受邀至一所學校，為學校和班級的師生進行一場「硬筆字教學」。

開課原因在於主任告訴我，現在孩子的寫字水準，確實有很大的提升空間，每每要求孩子寫好字時，他找不到辦法。好友也憂心忡忡地攤開四年級孩子的作業本，字跡幾乎是「龍飛鳳舞」之勢。

追根究柢，首當其衝便是電子化浪潮的崛起，因為有部分的孩子，現今的作業是用平板電腦完成，所以漸漸降低提筆書寫的機會；此外，還有學習的沉靜與專注力，有部分的專家學者也將此歸結於3C產品的提升。不僅如此，師長有時也顧慮重重，不敢對作業字跡提出明確要求。多重因素的堆疊，導致整體書寫水準下滑，令「手寫時代」的我們感到憂心。

面對許多師長的焦慮，我分享課堂上的實踐經驗。首先，要讓孩子先靜下心，其實這就是為書寫前做準備，引導他們閉目感受呼吸的節奏，待身心平靜、情緒安穩，方可提筆。身為大人的我們，應該也可以從筆觸的濃淡、筆畫的整齊度，來判斷孩子是否有用心書寫。

對多數家長而言，「技法」兩字或許顯得高深，因此，我常告訴他們，不妨從最基礎的「格線」著手引導。例如，課本、生字簿上的「虛線十字格」，便是引導規範書寫的參照。可惜，許多孩子對其「視若無睹」，結果便是字跡大小失控、偏倚失衡，甚至令人不忍卒讀；這些，都需要家長多提醒，甚至和老師一起合作提點。

有時候，我也會請孩子記錄生字作業的開始與結束時間。這個小小的動作，能協助家長知道孩子所花費的時間，也確保孩子把寫作業，當做一次重要的工作，家長再從時間來判斷孩子書寫的速度。若擔心孩子分心，可預先整理桌面，移除不相關的物品，關閉嘈雜聲音，但可播放輕音樂緩和身心。父母亦可坐在一旁，或讀書看報，或一同練字──親子共讀共寫的陪伴，就是一種身教，亦是家庭凝聚的支撐力。

在我的班級，如果孩子書寫進步，會得到一些嘉獎，例如孩子最喜歡的「生字量減少」。透過作業觀摩、公開表揚等方式，強化正向激勵，或輔以適度的條件交換策略。如果在家中，家長可以看孩子喜歡什麼，則用該項做為獎勵交換的條件。例如：「如果作業的字寫得工整，則週六可以多外出20分鐘。」反之，則暫時減少某些活動的機會。

寫出好字，絕非一蹴而就。它是一場融合技巧、耐心與美學的修行，是時間沉澱的禮物。往往，不單只是「寫字的成果」，而是「寫字的過程與態度」。現今，我已達不惑之年，讓我感到自信的是，只要提筆寫字時，總有人向我稱讚：「你的字好美呀。」我總笑著說：「謝謝誇獎，這是小時候練來的。」基於這樣的成就感，我才會大力提倡「寫字，要從小培養」。

