自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】寫好字 從小培養

2025/09/04 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林彥佑

某一次受邀至一所學校，為學校和班級的師生進行一場「硬筆字教學」。

開課原因在於主任告訴我，現在孩子的寫字水準，確實有很大的提升空間，每每要求孩子寫好字時，他找不到辦法。好友也憂心忡忡地攤開四年級孩子的作業本，字跡幾乎是「龍飛鳳舞」之勢。

追根究柢，首當其衝便是電子化浪潮的崛起，因為有部分的孩子，現今的作業是用平板電腦完成，所以漸漸降低提筆書寫的機會；此外，還有學習的沉靜與專注力，有部分的專家學者也將此歸結於3C產品的提升。不僅如此，師長有時也顧慮重重，不敢對作業字跡提出明確要求。多重因素的堆疊，導致整體書寫水準下滑，令「手寫時代」的我們感到憂心。

面對許多師長的焦慮，我分享課堂上的實踐經驗。首先，要讓孩子先靜下心，其實這就是為書寫前做準備，引導他們閉目感受呼吸的節奏，待身心平靜、情緒安穩，方可提筆。身為大人的我們，應該也可以從筆觸的濃淡、筆畫的整齊度，來判斷孩子是否有用心書寫。

對多數家長而言，「技法」兩字或許顯得高深，因此，我常告訴他們，不妨從最基礎的「格線」著手引導。例如，課本、生字簿上的「虛線十字格」，便是引導規範書寫的參照。可惜，許多孩子對其「視若無睹」，結果便是字跡大小失控、偏倚失衡，甚至令人不忍卒讀；這些，都需要家長多提醒，甚至和老師一起合作提點。

有時候，我也會請孩子記錄生字作業的開始與結束時間。這個小小的動作，能協助家長知道孩子所花費的時間，也確保孩子把寫作業，當做一次重要的工作，家長再從時間來判斷孩子書寫的速度。若擔心孩子分心，可預先整理桌面，移除不相關的物品，關閉嘈雜聲音，但可播放輕音樂緩和身心。父母亦可坐在一旁，或讀書看報，或一同練字──親子共讀共寫的陪伴，就是一種身教，亦是家庭凝聚的支撐力。

在我的班級，如果孩子書寫進步，會得到一些嘉獎，例如孩子最喜歡的「生字量減少」。透過作業觀摩、公開表揚等方式，強化正向激勵，或輔以適度的條件交換策略。如果在家中，家長可以看孩子喜歡什麼，則用該項做為獎勵交換的條件。例如：「如果作業的字寫得工整，則週六可以多外出20分鐘。」反之，則暫時減少某些活動的機會。

寫出好字，絕非一蹴而就。它是一場融合技巧、耐心與美學的修行，是時間沉澱的禮物。往往，不單只是「寫字的成果」，而是「寫字的過程與態度」。現今，我已達不惑之年，讓我感到自信的是，只要提筆寫字時，總有人向我稱讚：「你的字好美呀。」我總笑著說：「謝謝誇獎，這是小時候練來的。」基於這樣的成就感，我才會大力提倡「寫字，要從小培養」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應